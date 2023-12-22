Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Rusya kararnamesi: Türk bankaları da etkilenebilir /22 Aralık 2023 20:15

ABD'den Rusya kararnamesi: Türk bankaları da etkilenebilir

ABD Başkanı Biden'ın bugün imzalaması beklenen kararnameyle Rusya yaptırımlarını delen ya da delinmesine dahil olan finans kuruluşlarına yaptırım geliyor. Rusya menşeli ürünleri işleyen şirketler de yaptırıma uğrayacak.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Joe Biden'in Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesine katkı sağlayan finans kuruluşlarına yaptırım öngören bir kararnameyi bugün imzalayacağını açıkladı. Yeni yaptırımlar, Rus savunma sanayisinde silah üretimi için gereken malzemelerin finansmanına yardım eden bankaları hedefliyor.

Yellen, kararnamenin yaptırımları delenler üzerindeki baskıyı artıracağını, bunun yanı sıra Washington'a Rusya menşeli olan ancak üçüncü ülkelerde işlenen deniz mahsulleri ve elmas gibi ürünleri yasaklama imkânı vereceğini söyledi.

"Rusya'nın savaş makinesine karşı yeni ve güçlü araçları" hayata geçirmek için adım attıklarını belirten Yellen, Rus savunma sanayisine malzeme tedarikini kolaylaştıran finans kuruluşlarına karşı bu araçları kullanmakta tereddüt etmeyeceklerini kaydetti.

Türkiye'deki bankalar da etkilenebilir

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo da CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, yeni kararnamenin Rusya'nın yaptırımları delmesine kasten ya da istemeden yardımcı olan Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerdeki bankalar üzerindeki baskıyı artırarak Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendireceğini söyledi. Adeyemo, finans kuruluşlarının attıkları adımlarda Rus paravan şirketler tarafından yaptırımları delmek için kullanılmadıklarından emin olmaları gerektiğine işaret etti.

Kararnamenin, ABD'nin partner ve müttefik ülkelerinin bilgisi dahilinde hazırlandığı kaydedildi.

Türk şirketlere de yaptırım gelmişti

ABD ve Avrupa Birliği ile İngiltere, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırması sonrasında Moskova üzerinde baskıyı artırmak için finans sektörünü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve çok sayıda oligarkı hedef alan yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımları deldiği ya da delinmesine yardım ettiği gerekçesiyle son dönemde özellikle Türkiye, BAE ve Çin'den kişi ve şirketlere art arda yaptırım kararları açıklamıştı. Son olarak geçen hafta Rusya, Türkiye, Çin ve BAE'den 250'yi aşkın kişi ve kuruluş yaptırım listesine alındı. Yaptırımlar, Rusya'nın enerji ihracatı, savunma, bankacılık, madencilik ve metal endüstrilerini hedef almıştı.

ABD'li yetkililer Türkiye ve BAE gibi ülkelerdeki ziyaretlerinde ABD'nin yaptırım uyguladığı kuruluşlarla iş birliği yapmaları halinde G7 ülkeleri piyasasına erişim hakkını yitirebilecekleri uyarısını dile getirmişti.
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