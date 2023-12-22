Almanların yüzde 41'i 2024'e karamsar bakıyor

AfD ikinci parti





Almanlar ekonomi konusunda kötümser

Öte yandan ankete göre, Almanların yüzde 41'i, ekonomik durumlarının yeni yılda kötüleşeceği görüşünde. Gelecek yıl ekonomide düzelme bekleyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 9. Ankete katılanların yüzde 46'sı ise, 2024 yılında ekonomide büyük bir değişim yaşanmayacağı öngörüsüne sahip.