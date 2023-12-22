Muhalefetten ince yerel seçim hesapları

İlçe adaylarını İmamoğlu belirliyor







Gözler Esenyurt'ta: CHP ve DEM ne yapacak?

İstanbul'da gözlerin çevrildiği ilçe ise Esenyurt. İstanbul'da Kürt oylarının en güçlü olduğu ilçelerin başında gelen Esenyurt'un belediyesinde şu an CHP yönetimi var. Ancak 2019 seçimlerinde o zamanki adıyla HDP aday çıkarmadığı için CHP bu seçimleri kazanabildi. Esenyurt'ta 14 Mayıs seçimlerinde Yeşil Sol Parti, yüzde 20'ye yakın oy aldı.Yani Kürt seçmen bu ilçede gücünü korumayı sürdürüyor.

İYİ Parti ile gergin süreç

Şimdiye dek 4 büyükşehir ve 8 il adayını açıklayan İYİ Parti ise istifalarla sarsılıyor. Aralarında parti yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda parti üyesi ile altı milletvekilinin istifa ettiği İYİ Parti çalkantılı günler geçiriyor. Genel Başkan Merak Akşener'in işbirliği yapılmayacağına dair açıklamalarında Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alması da CHP'de tepkiyle karşılanıyor.

DEVA, Gelecek, Saadet ne yapacak?

DEVA Partisi de Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı ile birlikte 51 yerde adayını açıkladı. Parti, işbirliğine kapı kapatmıyor. CHP'de DEVA Partisi ile bir görüşmenin olabileceği belirtiliyor. Ancak bu görüşmelerin işbirliği çerçevesinde değil "destek talebi" çerçevesinde olması gerektiğine dair CHP'de görüşler var. CHP yönetiminin DEVA, Gelecek ya da Saadet Partisi'ne CHP'nin birinci ya da ikinci hatta üçüncü parti olduğu yerlerde dahi destek vermeyi düşünmediği kaydediliyor.