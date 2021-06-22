Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Sezgin Baran Korkmaz Açıklaması /22 Haziran 2021 01:21

ABD'den Sezgin Baran Korkmaz Açıklaması

Avusturya’da 19 Haziran’da ABD’nin talebi üzerine tutuklanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD tarafından Utah’da yargılanmak üzere iadesinin isteneceği belirtildi.

SHABER3.COM

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya’da 19 Haziran’da ABD’nin talebi üzerine tutuklanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki suçlamalarla ilgili açıklama yaptı. Utah’da yargılanmak üzere Korkmaz’ın iadesinin isteneceği belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada, Utah’da hazırlanan iddianamede Sezgin Baran Korkmaz’ın kara para aklama ve on ayrı para transferi dolandırıcılığı ve resmi işlemleri engelleme suçlarıyla itham edildiği belirtildi.

İddinamede Korkmaz’ın Türkiye ve Lüksemburg’daki banka hesapları üzerinden 133 milyon dolardan fazla parayı akladığı belirtildi.

Yapılan bu işlemlerin Jacob Kingston ve Isaiah Kingston adlı kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in Utah’da bulunan biyodizel şirketi Washakie’nin satışı ve üretimi için 1 milyar dolarlık yenilenebilir yakıt vergi iadesi almak amacıyla yalan beyanda bulunarak ABD Hazinesini dolandırma planıyla bağlantılı olduğunun iddia edildiği kaydedildi.

Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında Sezgin Baran Korkmaz ve suç ortaklarının dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları Türk havayolu şirketi Borajet, Türkiye’de ve İsviçre’de otel, Queen Anne adında bir yat ve İstanbul Boğazı’nda villa ve apartman dairesi satın almak için kullandığı iddia edildi.

İddianamede Korkmaz’ın Kingston kardeşleri dolandırmak amacıyla, ismi verilmeyen hükümet yetkilileri aracılığıyla, federal jüri soruşturmasından ve sivil davalardan koruma sağlayabileceği yönünde yalan beyanda bulunarak bir plan tasarladığı iddia ediliyor.

Açıklamada Korkmaz’ın Utah Bölgesi Yargıcı Jill Parrish’in karşısına çıkarak yargılanması için ABD’ye iadesinin isteneceği belirtildi.

Sezgin Baran Korkmaz’ın suçlu bulunması halinde para aklama suçundan 20 yıla kadar hapis, havale dolandırıcılığı suçlarının her birinden 20 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

ABD’nin İç Gelir Dairesi IRS’in Cezai Soruşturma biriminin, Çevre Koruma Dairesi Cezai Soruşturma Bölümü’nün ve Savunma Bakanlığı’na bağlı Cezai Soruşturma biriminin davayı incelediği ve Adalet Bakanlığı’nın Uluslararası İşler Ofisi’nin de önemli düzeyde soruşturmaya destek verdiği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'den Sezgin Baran Korkmaz Açıklaması Sonraki Haber >>

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:02:50