Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den sonra AB'den de koronavirüse karşı 'stok' adımı /02 Temmuz 2020 23:51

ABD'den sonra AB'den de koronavirüse karşı 'stok' adımı

Koronavirüse karşı etkili olduğu iddia edilen Remdesivir adlı ilacın ABD tarafından stoklandığının açıklanmasının ardından bu yönde bir adımın da AB'den gelebileceği belirtiliyor.

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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre ABD’nin ardından Avrupa Birliği (AB) de COVID-19'a yakalanan hastaların tedavisinde olumlu sonuçlar verdiği belirtilen Remdesivir ilacını stoklamaya hazırlanıyor.

ABD'nin koronavirüse karşı bazı hastalarda olumlu etkisi gözlemlenen Remdesivir'in neredeyse tamamını satın aldığı ve dünyanın diğer ülkeleri için bu ilaçtan stoklarda yok denecek kadar az kaldığı öne sürülmüştü.

AB Komisyonu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Remdesivir'in üretici şirketi Gilead Sciences ile görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, ilacın bu hafta sonu itibarıyla Avrupa'da satışına izin verileceğinin tahmin edildiği vurgulandı. 

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 25 Haziran'da Amsterdam'daki merkezinde yaptığı açıklamada, koronavirüs tedavisinde etkili olduğu söylenen Remdesivir'in kullanımına izin verilmesi tavsiyesinde bulunmuş, böylece Avrupa'da ilk kez bir ilaç COVID-19 tedavisi için tavsiye edilmişti.

EMA, Remdesivir tedavisini yetişkinlerde ve 12 yaş üstü çocuklarda, akciğer enfeksiyonu vakalarında ve oksijen desteğine ihtiyaç duyulan hallerde kullanılmasını öneriyor.

Remdesivir'in bu hafta Avrupa Birliği Komisyonu'nun da onayına sunulması beklenirken, Komisyon'un onayına kesin gözüyle bakılıyor.

Pazarlık sürüyor

AB Komisyonu, üretici Gilead Sciences ile pazarlık halinde olunduğunu belirtirken fiyat konusunda bilgi vermedi. Ancak Gilead Sciences, Remdesivir ile yapılacak tedavinin fiyatını önceden açıklamıştı.  Şirket, "gelişmiş ülkelerde" ilacın bir ampulünün 390 dolardan, altı kullanımlık paketin hasta ve tedavi başına 2 bin 340 dolardan satılacağını duyurdu. Söz konusu fiyatlar, ilacın üretildiği ABD'de de bu şekilde geçerli olacak. Gilead, özel sağlık sigortası olan hastalar içinse bir ampül fiyatının 520 dolar olarak belirlendiğini bildirdi.

Remdesivir tedavisi

Nisan ayında binden fazla kişinin dahil olduğu uluslararası bir araştırma Remdesivir’in COVID-19 hastalarında iyileşme süresini 15 günden 11'e düşürdüğünü, yani tedaviyi ortalama dört gün kısalttığını ortaya koymuştu. Ölüm oranlarında ise çok düşük bir gerileme sağladığı ve istatiksel açıdan bir gösterge sayılamayacağı kaydedildi.

ABD'de Mayıs başında bazı hastanelerde Remdesivir ilacının COVID-19 tedavisinde kullanılmasına izin verilmişti.

Remdesivir aslında Ebola hastalığına karşı geliştirilmiş ancak bu hastalığa karşı kısmen yarar sağlayabildiği saptanmıştı.

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