Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den TRT'ye şok: 'Basın değil lobi şirketi' /08 Nisan 2023 20:36

ABD'den TRT'ye şok: 'Basın değil lobi şirketi'

ABD’nin TRT World kanalını 'basın değil lobi şirketi' olarak değerlendirdiği ve bu nedenle basın kartlarını iptal ettiği iddia edildi.

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TRT’nin İngilizce yayın yapan TRT World isimli kanalının, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından medya değil lobi şirketi olarak değerlendirildiği öğrenildi. Tele1'in haberine göre TRT mensuplarının basın kartları da iptal edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tele1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, şunları kaydetti:

“TRT burada bir şirket kurdu. TRT World adı altında şirket kurdu. Bu da Amerikan yasalarına göre ki Amerika Adalet Bakanlığı bunun bir lobi şirketi statüsünde olduğunu yani bir basın kuruluşu değil lobi şirketi. Bunun paraları da artık bildiriliyor. Bunun ötesinde TRT muhabirlerinin de burada basın kartlarını iptal etti. Yani bizim Amerikan Kongresi’ne ya da başka bir Amerikan haber izlemek için resmi kurumuna haber izlemek için yabancı basın için verilen basın kartları TRT mensupları için yok.”
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