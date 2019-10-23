ABD'den Türkiye- Rusya anlaşması yorumu: Türkiye, Soçi'de çok şey kazanmadı

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye ve Rusya arasındaki Soçi mutabakatının ardından, ABD Senatosu Komisyonu’nda senatörlerin sorularını yanıtladı.





Jeffrey, "Türkiye Soçi'deki mutabakattan çok fazla şey kazanmadı. Rusya’dan, ABD’den aldığından daha azını aldı." dedi.





Jeffrey ayrıca, bölgeyle ilgili gelecek planlarından bahsederken de "SDF (QSD) ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi. QSD Genel Komutanı Mazlum Kobani'nin de kendileriyle çalışmak istediğini söylediğini aktaran Jeffrey, ABD’nin bunun için acil seçeneklere bakması gerektiğini söyledi.





James jeffrey, ABD ile Türkiye arasında Kuzey Suriye'ye ilişkin 5 gün önce varılan ateşkes antlaşmasını görüşmek üzere Türkiye'ye gelen ABD heyeti arasında yer alıyordu.