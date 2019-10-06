Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Türkiye’nin faaliyetleri yasa dışıdır, kabul edilemez /06 Ekim 2019 09:57

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Türkiye’nin faaliyetleri yasa dışıdır, kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin "yasa dışı" olduğunu belirtti.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD-Yunanistan arasında 1990 Savunma İşbirliği Protokolü’nün (MDCA) yenilenmesi için Atina’ya gitti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Pompeo’dan, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Güney Kıbrıs arasındaki doğal gaz sondaj geriliminin sona erdirilmesi için yardım istedi. BBC Türkçe’nin haberine göre Miçotokis, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin Kıbrıs’ın egemenlik haklarını alenen ihlal ettiğini iddia etti. “ABD’nin Doğu Akdeniz bölgesinde özel çıkarı var. Kıbrıs sadece gayet açık olan uluslararası hukukun uygulanmasını istiyor. ABD’nin olumlu katkısının bölgede daha verimli bir iş birliği ve yapıcı bir nihai oluşuma öncülük edeceğini umuyorum” diye konuştu.

KABUL EDİLEMEZ
Pompeo, daha sonra düzenlediği basın toplantısında “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin kabul edilemeyeceğini” söyledi. Doğu Akdeniz’in enerji kaynaklarının keşfinde “uluslararası kuralların geçerli olduğunu” belirtti. “Hiçbir ülke Avrupa’yı rehin alamaz. Türklere, yasa dışı sondajın kabul edilemeyeceğini söyledik. Faaliyetlerin yasal yürütüldüğünden emin olmak için gerekli diplomatik adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD Dışileri Bakanı, ayrıca Washington’un Doğu Akdeniz’de Yunanistan-Mısır-İsrail arasındaki enerji işbirliğine destek verdiğini ve enerji piyasasına serbest ekonomi kuralları çerçevesinde dahil olmayı arzu ettiğini de sözlerine ekledi.

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