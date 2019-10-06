Sayıştay da denetime muhtaç

Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir, gider ve mallarını TBMM adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevli Sayıştay’ın idari işlerinde yaşanan aksaklıklar “Dış Denetim Raporu”nda ortaya çıktı.





Birgün Gazetesi'ndeki habere göre Birçok kamu idaresinde yaşanan aksaklıkları denetçileri aracılığıyla tespit eden Sayıştay’a yönelik Dış Denetim Raporu’na göre, 2016 yılında 203 milyon 645 bin 740 TL, 2017 yılında 217 milyon 366 bin 760 TL ve 2018 yılında 259 milyon 378 bin 236 TL harcayan kurumun üç yıllık toplam harcama tutarı ise 690 milyon 390 bin 736 TL olarak belirlendi.





Sayıştay’ın yurt içi ve yurt dışı görev giderleri ve yolluk harcamalarını da mercek altına alan Dış Denetim Raporu’na göre, bir yılda 7 milyon 751 bin 842 TL yolluk harcaması yapıldı. Cenaze ve tedavi giderleri için yarım milyon harcama yapıldı. Hizmet alımları kalemi için ise kurumun kasasından 18 milyon 407 bin 355 TL çıktı.





İMZASIZ BELGELER





Raporda, Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı tarafından hazırlanan Ön Mali Kontrol İnceleme Formunun usule uygun olarak imzalanmadığı ifade edildi. Buna göre, imzalanması gereken evraklar boş kaldı. Forumun yalnızca bir sayfasına imza atıldı, imzalanması gereken diğer sayfalar ise boş kaldı.





FOTOKOPİLERLE ÇALIŞIYORLAR





Çeşitli mal ve hizmet alımlarına ilişkin belgelere de değinilen Dış Denetim Raporunda, önemli belgelerin asıllarının ya da “aslı gibidir” yazılı hallerinin dışında “fotokopilerinin” kullanıldığı, bu işlemin uygunsuz olduğu bildirildi. Fotokopisi kullanılan belgeler arasında teknik şartnameler, iade talep yazıları, kimlik belgeleri gibi önemli evraklar yer aldı.





İMZA DA KAŞE DE YOK





7,7 milyon TL yolluk harcaması yapan Sayıştay görevlilerinin bir kısmının bu harcamalarını belgelendirmediğini, evraklarını ilgili dairelere sunmadığı ifade edildi. Raporda ayrıca yurt dışına geçici görev için giden çalışanların yolluk bildiriminin ekine konulan ve konaklama harcamalarını gösteren belgelerde firmanın fatura bilgilerine, kaşesine ve imzasına da yer verilmedi.