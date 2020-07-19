Samanyolu Haber /Dünya / ABD'denin Teksas eyaletindeki 85 bebekte koronavirüs tespit edildi /19 Temmuz 2020 19:54

ABD'denin Teksas eyaletindeki 85 bebekte koronavirüs tespit edildi

ABD'de koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı artmaya devam ederken, Teksas eyaletinde ise 85 bebeğin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD'de son 24 saatte 803 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Teksas eyaletinde ise 85 bebeğin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Küresel salgında en fazla etkilenen ABD'de Teksas eyaletinde 85 bebekte koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Bebeklerin nasıl enfekte olduğuna ilişkin bilgi verilmedi. Teksas eyaletinde vaka sayıları üst üste 5 gündür 10 binin üzerinde seyrediyor.

NTV'nin haberine göre, uzmanlar sokağa çıkma yasağının gelmemesi için vatandaşları maske takmaları ve fiziki mesafeye riayet etmeleri konusunda uyarıyor.

Teksas'ta koronavirüs vaka sayısı 330 binin, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 binin üzerinde.

Ülke genelinde ise salgında ölenlerin sayısı son 24 saatte 803 artarak 142 bin 883'e yükseldi.
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