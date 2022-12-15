Samanyolu Haber /Dünya / AB'de Rusya çatlağı: Yeni yaptırım paketinde anlaşamadılar /15 Aralık 2022 13:19

AB'de Rusya çatlağı: Yeni yaptırım paketinde anlaşamadılar

Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'ya karşı dokuzuncu yaptırım paketinde fikir ayrılığı nedeniyle uzlaşmaya varamezken liderler bugün yılın son zirvesi için yeniden bir araya gelecek.

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya’ya dokuzuncu yaptırım paketi getirmek için yaptığı dünkü toplantıda bir uzlaşmaya varamazken, AB liderleri bugün yılın son zirvesi için Brüksel’de toplandılar.

AB liderlerinin toplantısına dair bilgiyi diplomatlar verdiler.

Bir diplomat, dünkü toplantıda ilerleme sağlandığını ancak Polonya ile diğer bazı ülkelerin itirazlarının sürdüğünü, bu akşam ise yeni bir yaptırım paketi teklifinin sunulmasının beklendiğini belirtti.

GIDA VE GÜBRE İHRACINA YAPTIRIMLARDA ANLAŞMA SAĞLANAMIYOR
Rusya’ya karşı dokuzuncu yaptırım paketinde anlaşılamamasının sebeplerinden biri Rus gübre ihracatının Avrupa limanlarından geçişini kolaylaştırmak konusunda AB ülkelerinin düştüğü fikir ayrılığı oldu. Rusya’dan yapılan gübre ihracatının bir kısmı, yaptırımlara tabi tutulan Rus oligarkların şirketlerince düzenleniyor.

Bazı ülkeler Batı’nın Rus gıda ihracatına yönelik yaptırımlarının, gelişmekte olan ülkeler için gıda güvenliği riski oluşturduğunu savunuyor. Diğerleri, gübre ihracatına izin verildiği takdirde yaptırıma tabi tutulan oligarkların gübre şirketleriyle yaptırımları deleceğini belirtiyor.

Bir diplomatın verdiği bilgiye göre, Polonya ve Baltık ülkeleri, Rus gübresine olan kısıtlamaların gevşetilmesi halinde oligarkların bunu suistimal etmeyeceklerini düşünmenin, kendini kandırmak olduğunu belirtti. 

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