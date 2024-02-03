Samanyolu Haber /Gündem / AB'den depremzedelere 26 milyon euro daha yardım /03 Şubat 2024 14:13

AB'den depremzedelere 26 milyon euro daha yardım

Avrupa Birliği, deprem bölgesindeki mültecilere ve yerel halka destek amacıyla Türkiye'ye 26 milyon euro yardımda bulunacak.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) 6 Şubat depremlerinden etkilenen mültecilere ve bölge halkına destek için Türkiye'ye 26 milyon euro verecek.

AB, bu yeni fon kaynağının, meydana gelen depremler ve bölgesel mülteci krizi sonrasında ortaya çıkan en kritik insani ihtiyaçların karşılanmasına destek olacağını belirtti.

DW Türkçe'nin haberine göre Avrupa Birliği'nin Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarcic, yapılan yardımı duyurduğu açıklamasında, AB'nin "Türkiye'deki mültecilerle dayanışma göstermeye devam ettiğini" belirtti.

Lenarcic, "Temel insani önceliklerimiz eğitime erişim ve en hassas durumdaki topluluklara koruma sağlanması olacaktır" ifadesini kullandı.

Fonun kullanım alanları
Açıklanan 26 milyon euroluk yardımın 4 milyon eurosu acil eğitim ihtiyaçları için ayrılacak. Bu yeni fon kaynağı, sığınmacılar ve depremden etkilenenler gibi hassas durumdakilere koruma hizmetleri sağlanmasının yanı sıra sağlık ve sanitasyon hizmetleri gibi alanlarda da kullanılacak.

AB daha önce de 6 Şubat depremleri nedeniyle Türkiye'ye 400 milyon euroluk afet yardımında bulunmuştu.

Kahramanmaraş merkezli bu depremler, resmi verilere göre Türkiye'de 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 6 Şubat depremleri, Türkiye'nin yanı sıra Suriye'nin kuzeyinde de ciddi yıkıma yol açtı.
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