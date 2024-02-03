Samanyolu Haber /Gündem / Forbes'ten flaş iddia! Erdoğan, eski MB Başkanı Erkan'ın ipini neden çekti? /03 Şubat 2024 14:08

Forbes'ten flaş iddia! Erdoğan, eski MB Başkanı Erkan'ın ipini neden çekti?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaze Erkan'ın görevden alınmasının yankıları sürerken, görevden alınma gerekçesine dair dikkat çeken bir iddia gündeme getirildi.

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Gaye Erkan, 16 Aralık'ta Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'a verdiği röportajda özellikle İstanbul'daki kiraların çok pahalı olduğunu ve ev bulamadıkları için annesine yerleştiğini, "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" sözleriyle ifade etmişti.

"ERDOĞAN'I KIZDIRDI"
Forbes, bu röportajın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdığını vurgulayarak, "Ayrıca bir röportajında, yüksek enflasyon nedeniyle İstanbul'da kiraların karşılanamaması nedeniyle ailesinin yanına taşındığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdırdığı bildirildi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Neden Kızdı?
Erdoğan, Erkan'ı haziran ayında Merkez Bankası'nın başına getirerek, yüksek enflasyona ve yabancı yatırımcıların çıkışına yol açan düşük faiz politikasından kopuşu sağlayacak bir ekonomik modeli yönetmekle görevlendirmişti.

Erkan'ın röportajındaki "İstanbul'da ev bulamıyoruz" sözleri, Erdoğan'ın ekonomi politikasının başarısızlığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

Erkan Neden İstifa Etti?
Erkan, istifasını ailesini korumak için istediğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ekonomik programın devam edeceğine ve Erkan'ın kararının kişisel olduğuna yönelik mesajlar verdi.
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