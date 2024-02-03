Samanyolu Haber /Gündem / TOGG'a rakip yerli elektrikli otomobil geliyor: 30 Ağustos'ta banttan inecek /03 Şubat 2024 13:58

TOGG'a rakip yerli elektrikli otomobil geliyor: 30 Ağustos'ta banttan inecek

Türkiye'nin yerli teknoloji markası Reeder'ın yerli elektrikli otomobil üreteceği açıklandı. Şirket yüzde 80 yerlilik oranı hedeflediğini de açıkladı.

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Elektrikli otomobiller satış paylarını artırmaya devam ederken teknoloji firmaları da bu alana yönelmeyi sürdürüyor. Türkiye'nin yerli teknoloji markası Reeder da Türkiye'de elektrikli otomobil üretmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

Reeder tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ilk elektrikli araç prototipi ile igili olarak ayrıntılar verildi. Samsun’da bulunan tesislerde geliştirilen aracın, 30 Ağustos 2024’te banttan indirileceği vurguandı.

Elektrikli araç üretiminde en çok dikkat çeken kısım ise yüzde 80'lik yerlilik oranı hedefi oldu.

Konuya ilişkin Reeder'dan yapılan resmi açıklama şöyle:

“Şirketimizin yenilikçi ve yerli teknolojik ürünleri ülkemiz ekonomisine kazandırma hedefleri kapsamında Ar-Ge departmanımızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hızla devam etmektedir.

Bu çalışmalar dahilinde %80’i yerli olan ilk Reeder markalı elektrikli araç üretimi hedefimize uygun olarak, üretim planlamalarını Samsun’daki üretim tesislerimizde yaptığımız elektrikli araç projemizdeki ilk test aracımızı 30 Ağustos 2024 tarihinde üretim bantlarımızdan çıkartmayı hedefliyoruz.”
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