BBC Türkçe: AKP-Yeniden Refah görüşmesinde ilerleme sağlanamadı

Görüşme nedeniyle ittifak kararı açıklamasını Pazartesi gününe erteleyen YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, programında değişiklik yaptı. Erbakan, yerel seçimlerle ilgili kararını Cumartesi günü parti genel merkezinde açıklama kararı aldı.







AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala başkanlığındaki görüşme heyeti dün YRP Genel Merkezi'ne giderek, ittifak için bir kez daha nabız yoklamıştı.





Edinilen bilgiye göre birçok yerde adaylarını ilan ettiğini ve geri çekmelerinin parti tabanında tepki yaratacağını belirten AKP heyeti, Malatya Büyükşehir ile Ankara ve İstanbul’da bazı ilçelerde adaylarının desteklenmesini isteyen YRP'den tutumunu esnetmesini istedi.





AKP heyetinin, belediye başkanlığı vermeye yanaşmadığı, daha çok belediye meclis üye sayısını artırabilecekleri mesajı verdiği öğrenildi.





YRP heyeti ise Türkiye’deki oy oranlarının İstanbul ve Türkiye genelinde MHP düzeyinde olduğunu savunarak, “MHP’ye bir çok yeri verdiniz, ama aynı yaklaşımı bize göstermiyorsunuz” mesajıyla, taleplerinden vazgeçmeyeceklerini ilettiler.







Edinilen bilgiye göre YRP yönetimi, AKP'yle görüşmeden sonra Genel Başkan Fatih Erbakan’a bilgi verdi. Ancak şu anda ittifak noktasında olunmadığı, AKP’den yeni bir öneri gelmesi halinde, kapıların kapatılmaması görüşü benimsendi.





YRP AKP’den, Malatya Büyükşehir’in yanı sıra, İstanbul’da Sultanbeyli, Sultangazi, Arnavutköy, Ankara’da Çubuk ya da Pursaklar’da AKP’nin aday çıkarmayıp, kendi adaylarını desteklemesini istiyor.





Erbakan kararı Cumartesi açıklayacak

Bu gelişmelerin ardından YRP'den, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın, yerel seçimler öncesi partisinin ittifak kararını, Cumartesi günü saat 14.00’de parti genel merkezinde açıklayacağı duyurusu yapıldı.





AKP heyetinin Perşembe akşamı için görüşmek istemesi üzerine Erbakan, Cumartesi günü yeni adaylarını ve ittifak kararını açıklayacağı toplantısını, Pazartesi gününe ertelemişti.





“Yeni görüşmeye kapı açık”

Erbakan’ın, AKP’den yeni bir açıklama veya randevu talebi gelmemesi halinde, seçime tek başına girme kararı açıklayabileceğini belirten parti kaynakları, “Ama mesela Cumhurbaşkanı arar veya yeni bir görüşme talebi olursa, bizim kapımız açık. O nedenle şimdiden kendimizi ittifak oldu, olmadı diye bağlamıyoruz” değerlendirmesi yaptılar.





YRP, ittifak sağlanamaması halinde, Ankara ve İstanbul adaylarını en geç Pazartesi günü açıklamayı planlıyor.