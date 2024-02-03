Samanyolu Haber /Gündem / Murat Kurum'un seçim şarkısı Orhan Gencebay'dan... Üstelik ücretsiz /03 Şubat 2024 13:05

Murat Kurum'un seçim şarkısı Orhan Gencebay'dan... Üstelik ücretsiz

Orhan Gencebay, İBB Başkan adayı Murat Kurum seçim kampanyasında slogan olarak kullanılan "Sadece İstanbul" sözünün yer aldığı yeni bir şarkı yaptı.

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İktidara yakınlığıyla bilinen 79 yaşındaki sanatçı Orhan Gencebay, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Murat Kurum'un seçim kampanyasında slogan olarak kullanılan 'Sadece İstanbul' sözünün yer aldığı yeni bir şarkı yaptı.

Gencebay'ın Murat Kurum'a "hediye" ettiği belirtilen seçim şarkısına bir de klip çekildi. Klipte Kurum'un seçim kampanyasındaki ziyaretlerinden görüntüleri ve İstanbul'dan manzaralar kullanıldı.

Murat Kurum şarkıyı, "İstanbul'umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay'ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Orhan Gencebay'ın şarkısının sözleri ise şu şekilde:

"İstanbul İstanbul büyük aşkımsın
Seni çok seviyorum sen muradımsın
İstanbul İstanbul şimdi İstanbul
Sadece İstanbul yeniden İstanbul

Türkiye'mizin göz bebeğisin
Sen Allah'ın bizlere hediyesisin
Bütün dünyanın gözü var sende
Sen Rabbimin bizlere emanetisin

Her yanın cennetten bir köşe gibi
Sen iyinin güzelin alametisin
Dünyada bir eşin bir benzerin yok
Sen Allah'ın lütfu kerametisin

İstanbul İstanbul büyük aşkımsın
Seni çok seviyorum sen muradımsın
İstanbul İstanbul sen ne güzelsin
Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin

İstanbul dünyanın başkenti sensin
Sen tarihin en büyük efsanesisin
Türkiyem seninle gurur duyuyor
Ne mutlu sen hep bizimlesin

Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih
Sarayburnu, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi
Saymakla bitmez ki eşin yok senin
Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin

İstanbul İstanbul büyük aşkımsın
Seni çok seviyorum sen muradımsın
İstanbul İstanbul şimdi İstanbul
Sadece İstanbul yeniden İstanbul"
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