Murat Kurum'un seçim şarkısı Orhan Gencebay'dan... Üstelik ücretsiz

İktidara yakınlığıyla bilinen 79 yaşındaki sanatçı Orhan Gencebay, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Murat Kurum'un seçim kampanyasında slogan olarak kullanılan 'Sadece İstanbul' sözünün yer aldığı yeni bir şarkı yaptı.



Gencebay'ın Murat Kurum'a "hediye" ettiği belirtilen seçim şarkısına bir de klip çekildi. Klipte Kurum'un seçim kampanyasındaki ziyaretlerinden görüntüleri ve İstanbul'dan manzaralar kullanıldı.

Murat Kurum şarkıyı, "İstanbul'umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay'ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.





Orhan Gencebay'ın şarkısının sözleri ise şu şekilde:







"İstanbul İstanbul büyük aşkımsın



Seni çok seviyorum sen muradımsın

İstanbul İstanbul şimdi İstanbul

Sadece İstanbul yeniden İstanbul





Türkiye'mizin göz bebeğisin

Sen Allah'ın bizlere hediyesisin

Bütün dünyanın gözü var sende

Sen Rabbimin bizlere emanetisin





Her yanın cennetten bir köşe gibi

Sen iyinin güzelin alametisin

Dünyada bir eşin bir benzerin yok

Sen Allah'ın lütfu kerametisin





İstanbul İstanbul büyük aşkımsın

Seni çok seviyorum sen muradımsın

İstanbul İstanbul sen ne güzelsin

Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin





İstanbul dünyanın başkenti sensin

Sen tarihin en büyük efsanesisin

Türkiyem seninle gurur duyuyor

Ne mutlu sen hep bizimlesin





Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih

Sarayburnu, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi

Saymakla bitmez ki eşin yok senin

Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin





İstanbul İstanbul büyük aşkımsın

Seni çok seviyorum sen muradımsın

İstanbul İstanbul şimdi İstanbul

Sadece İstanbul yeniden İstanbul"