AB'den Rusya'ya 'toprak bütünlüğü' yaptırımı

sol.org.tr'de yer alan habere göre Avrupa Birliği, Rusya'ya 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehdit ettiği' iddiasıyla uyguladığı yaptırımları 6 ay daha uzattı.





Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü baltaladığı ve tehdit ettiği" iddiasıyla uyguladığı yaptırımların süresini 6 ay daha uzattı.





AB Konseyi'nden yapılan açıklamada yaptırımların süresinin 15 Eylül'e kadar uzatıldığı belirtildi.





Yaptırımlarının hedefindeki 177 Rus vatandaşı ve 48 kurumun AB içindeki varlıkları dondurulmuş ve kişilere AB'ye seyahat yasağı getirilmişti.