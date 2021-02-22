Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Rusya'ya yaptırım kararı çıktı /22 Şubat 2021 20:52

AB'den Rusya'ya yaptırım kararı çıktı

Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları tarafından Rusya'ya, muhalif isim Aleksey Navalni'nın tutukluluğu nedeniyle yaptırım uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği, (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Avrupalı mevkidaşlarıyla yaptıkları görüşmeler sonucu Rusya'ya ek yaptırımlar uygulama kararı aldıklarını belirtti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise ''Navalni'nin tutuklanmasından sorumlu kişilere kısıtlayıcı tedbirler uygulanacak'' açıklamasını yaptı.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, toplantıda Rusya'ya yolsuzluk davasından hapis cezasına çarptırılan Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy nedeniyle daha fazla yaptırım uygulama kararı aldıklarını belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Moskova ziyaretine dikkat çeken Maas, ''Rusya ile ilişkiler gerçekten kötü durumda, bunu anlatmak için başka bir kelime yok'' ifadesini kullandı. Maas, ''Bu nedenle daha fazla yaptırım uygulamaya karar verdik, belli kişileri yaptırım listesine alacağız'' dedi.

Borrell: Navalnıy'ın tutuklanmasından sorumlu kişilere kısıtlayıcı tedbirler uygulanacak
Rusya'nın AB'den uzaklaştığını öne süren Borrell, "Navalni'nin durumuyla ilgili olarak, kendisinin tutuklanmasından ve cezalandırılmasından sorumlu kişiler dahil olmak üzere Rusya'ya karşı kısıtlayıcı tedbir uygulamak konusunda siyasi karar aldık." dedi.

Borrell, bu kısıtlayıcı tedbirler için AB'nin Aralık 2020'de başlattığı Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi'ni ilk kez devreye soktuklarını açıkladı. 

Yaptırımların hazırlanması için bugün itibarıyla sürecin başladığını kaydeden Borrell, somut tekliflerin yapıldığını, tedbirlerin bir hafta içinde hazır olmasını beklediğini bildirdi.
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