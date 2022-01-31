Samanyolu Haber /Gündem / AB'den seyahatte yeni kurallar: Türkiye, Rusya ve Çin aşılarına izin yok /31 Ocak 2022 15:11

AB'den seyahatte yeni kurallar: Türkiye, Rusya ve Çin aşılarına izin yok

Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlerde geçerli olacak kuralları açıkladı Buna göre, Turkovac, CoronaVac ve Sputnik V aşılarını olanlar aşı yaptırmış sayılmayacak.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği, yarından (1 Şubat) itibaren seyahatlerde geçerli olacak kuralları açıkladı. İkinci aşının üzerinden 270 gün geçenlerle Turkovac, Çin'li Sinovac'ın ürettiği CoronaVac ve Rus aşısı Sputnik V olanlar aşı yapılmamış sayılacak.

Almanya, koronavirüsünü atlatanların raporlarını sadece üç ay geçerli sayacak. Güçlendirici aşı olmadan gidenler ve sınırda sorun çıkaranlar ülkeye alınmayabilecek.

Bütün AB üyesi ülkelerle birlikte, İsviçre, İngiltere, İrlanda ve hatta ABD ile Kanada için de uygulanacak kurallar, hem AB içinde dolaşımı, hem de AB'ye giriş şartlarını değiştiriyor.

Sözcü Gazetesi , AB'ye girişte ve AB ülkeleri arasındaki serbest dolaşımda uygulanacak yeni “koronavirüsü seyahat kurallarını" derledi:

AB'NİN TANIDIĞI AŞI VE PASAPORT

AB'nin tanıdığı aşılardan (Moderna, BioNTech, AstraZeneca, Johnson ve NovaVax) yaptıranlar dijital aşı pasaportu ile kanıtlayacak. Aksi halde, AB içerisinde dolaşamayacaklar. İki aşının geçerliliği, geçen zamana göre bitiyor. Almanya bu ay NovaVax’la aşılamaya başlıyor.

GÜÇLENDİRME AŞISI OLANLAR

Ana kural, iki aşının ardından yine AB'nin tanıdığı 5 aşıdan biriyle üçüncü aşıyı (hatırlatma dozu) olmak. Üçüncü aşıyı olanlara AB içerisinde tam serbesti olacak. Ayrıca test sonucu istenmeyecek.

İKİ AŞI 270 GÜN GEÇERLİ

İkinci aşının üzerinden 270 gün geçmişse, kişiler aşılanmamış sayılacak. Örneğin geçen yıl haziran ayında ikinci BioNTech aşısını olmuş kişinin “Aşı Pasaportu”nun geçerliliği, mart ayında bitecek. Hiç aşılanmamış sayılacak.

TURKOVAC, SİNOVAC, SPUTNIK V

Bu aşılar AB tarafından tanınmıyor. Türkiye henüz AB’ye resmi başvuru yapmadı. İki BioNTech yaptırmış Türk vatandaşları, üzerinden 9 ay geçmişse, ya da geçmek üzereyse yine BioNTech ya da Moderna olmalı. Yoksa “aşısız” sayılacak.

AŞISIZ SAYILANLARIN DURUMU

Hiç aşı yaptırmamış olanlar ya da AB'nin tanıdığı aşılardan yaptırmayanlar, bu aşılardan güçlendiricileri yaptırmayanlardan ülkeye girişte “PCR testi ya da hızlı test” istenecek. Karantina uygulanacak. Vizeleri geciktirilebilecek. Testten kaçınanlar ya da şüpheli görülenler ülkeye alınmayabilecek.

ÇOCUKLAR VE İSTİSNALAR

Aşı şartları bazı gruplar için yumuşatıldı. Uluslararası nakliyatta çalışan TIR sürücüleri, tıbbi nedenlerle seyahat etmek zorunda kalan hastalar, denizciler ve 12 yaşından küçük çocuklarda, katı aşı kuralları aranmayacak. 18 yaşına kadarki çocukların seyahatlerinde de test yetebilecek.

İYİLEŞMİŞ OLANLAR

Koronavirüsünü atlatıp da bağışıklık geliştirmiş olanlar, aşı olmadan sadece altı ay haklardan yararlanabilecek. Almanya için bu süre üç ay. Almanya'da corona atlatmış kişi, üç ay içinde güçlendirici aşısını olmazsa, aşı yaptırmamış sayılacak.

AVRUPA SEYAHAT HARİTASI

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, her hafta “Risk Haritası” yayınlayacak. Yeşilden koyu kırmızıya doğru skala olacak ve bu skala yapılan test sayısına, ortalama yeni enfeksiyon sayısına, aşılama oranına göre belirlenecek. Yeşil “seyahat uyarısı yok” anlamına gelirken sarı az ve kırmızı çok enfeksiyonu gösterecek. Koyu kırmızı yerler ise gidilmemesi gereken bölgeler olacak.
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