Kılıçdaroğlu'na 'hain' diyen çocuk AKP'li vekilin torunu, Soylu'nun tanıdığı çıktı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’da katıldığı açılışta ana muhalefet partisi CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “hain” diyen çocuk tartışılmaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre AKP’li eski vekil Kemalettin Aydın’ın torunu olduğu öğrenilen çocuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da tanıdığı görüntülere yansıdı.







“AL BUNUNLA SÖYLE”

Erdoğan’ın Trabzon’da mikrofon uzattığı küçük çocuğun CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ dediği görüntülerin farklı bir açıdan çekilmiş hali ortaya çıktı. Görüntülerde çocuğun Kılıçdaroğlu’nu eleştirdikten sonra Erdoğan’ın mikrofonu uzattığı ve “Al bunla söyle” dediği görülüyor. Bir başka görüntüde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun çocuk hakkında Erdoğan’a bilgi verdiği duyuluyor.





AKP’Lİ VEKİLİN TORUNU ÇIKTI

Mikrofonu eline alıp Kılıçdaroğlu için “hain” diyen çocukla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Erdoğan’a yaklaşarak “Mecliste Tonyalı bir Kemalettin Aydın var ya..” dediği ve çocuğu işaret ettiği görülüyor. Erdoğan da “Öyle mi?” diye yanıt veriyor.











