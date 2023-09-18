Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Türkiye'ye 400 milyon euro deprem yardımı /18 Eylül 2023 16:56

AB'den Türkiye'ye 400 milyon euro deprem yardımı

AB, Türkiye'deki deprem, İtalya'daki sel ve Romanya'daki kuraklık felaketleri nedeniyle bu üç ülkeye toplam 454,8 milyon euro yardım sağlayacak.

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Avrupa Birliği (AB), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 400 milyon euro yardım sağlayacak. AB Konseyi'nden Pazartesi günü yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'ye yardım konusundaki tavsiyesinin onaylandığı belirtildi.

DW Türkçe'nin haberine göre açıklamada Türkiye'nin yanı sıra Romanya ve İtalya'ya da mali destek sağlanacağı belirtildi. Buna göre, Romanya'ya bu yılın Mart ve Nisan ayları ile geçen yıl Temmuz-Ağustos aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle 33,9 milyon euro mali destek verilecek.

İtalya'ya ise ülkenin orta bölgelerinde Eylül 2022'de yaşanan aşırı yağışlar ve meydana gelen sel felaketi nedeniyle 20,9 milyon euro yardım sağlanacak.

AB'nin 2023 bütçesinden Dayanışma Fonu'na aktarılacak para ile bu fona başvuruda bulunan Türkiye, İtalya ve Romanya'ya ödeme yapılması öngörülüyor. Ödeme yapılabilmesi için Avrupa Parlamentosu'nun da onay vermesi gerekiyor. Konunun parlamentonun gündemine Ekim ayının başında gelmesi bekleniyor. AB Dayanışma Fonu, AB üyesi ülkelerle üyeliğe aday olan ülkelerde yaşanabilecek büyük felaketler sonrasında yardım edilmesini öngörüyor.
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