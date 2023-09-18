Demokrat Parti İl Kongresi için Erzurum’a gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel medya kuruluşlarından Agah TV’nin program konuğu oldu. Uysal, katıldığı programda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uysal, “ATV-Sabah grubunun sahibi Erdoğan’dır. İstanbul havaalanının sahibi kimdir? Görünürde birtakım şirketler görünüyor. Sahibi Sayın Erdoğan’dır” dedi.







Agah TV ekranlarında yayınlanan Gün Yüzü programının konuğu olan Uysal, çarpıcı açıklamalarda bulundu.





“KİRLİ KAYNAKLARLA SİYASET FİNANSE EDİLİYOR”

Program sunucusu Efendi Sarı’nın, “Yerel seçim sürecinde Demokrat Parti’nin yol haritası nasıl olacak?” sorusunu Uysal, “Her bölgenin kedine has durumları var. Siyaset genelde ve yerelde çok pahalı bir faaliyet. Sadece hazine yardımı değil, iktidarın kirli kaynaklarla, siyaset eli ile üretilmiş milyar dolarlık bütçelerle bu rekabeti sürdürdüğünü hepimiz biliyoruz” diyerek cevapladı.







Uysal, açıklamalarına şöyle devam etti:





“Şimdi sorsak size, ATV-Sabah grubunun sahibi kimdir? Beyaz TV’nin sahibi kimdir? Bunların sahiplerini biliyoruz. Birinin sahibi Tayyip Erdoğan’dır, birinin sahibi Melih Gökçek’tir. Ama resmiyete baktığınızda bunlar başkadır. İstanbul havaalanının sahibi kimdir? Görünürde birtakım şirketler görünüyor. Sahibi Sayın Erdoğan’dır. Açıkça söyleyeyim. Vatandaşlarımızdan duymayanlar var ise duysunlar. Türkiye’de bu gerçekler var. Bu saydıklarımın kontrol edildiğini iddia etmiyorum. Mülkiyetinin de birinci derecede fiilen, resmen olmasa da Sayın Erdoğan’ın olduğu kanaatindeyim. Bu herkesin bildiği sır hükmünde. Erzurum’da duymayan vatandaşlarımız var ise onları da biz bilgilendirelim. Türkiye’de böyle bir hal var; kirli kaynaklarla siyasetin finanse edildiği bir hal..





“ERDOĞAN, DERE YATAKLARINA BİLE İMAR VERMİŞ”

1994’den bu yana İstanbul’u yöneten Erdoğan, dere yataklarına bile imar vermiş. Okul alanlarını, birtakım park alanlarını allem kallem edip rant yaratmak için oraya buraya peşkeş çekmiş. Ondan sonra neymiş? Yatay mimariymiş. Siz yaptınız bunları. Bunlar bilinmeyen şeyler de değil. Vatandaşımızın da bilmediği kanaatinde değilim. İnsanımızın güzel özellikleri var. ‘Bal tutan parmağını yalar’ diyerek meşrulaştırdığı alanlar da var. O da insanlarımızın tercihidir.







Ama biz akıl, vicdan ve milletin verdiği yetki ile bu kürsüden, inandıklarımızı, doğruları, milletimiz önünde ifade ediyoruz.”





"YENİDEN REFAH PARTİSİ, SARI SENDİKA GİBİ DAVRANMAYI BIRAKMALI”

‘Önümüzdeki yerel seçimlerde, zaman zaman hükumeti sert bir dille eleştiren Yeniden Refah partisinin de içinde bulanabileceği sağda alternatif bir ittifak kurulabilme ihtimali var mı?’ sorusuna da cevap veren Uysal, ‘”Türkiye’de artık her türlü iş birliklerinin oluşması mümkündür. Yeniden Refah partisinin muhalefet söylemleri sarı sendikacılığa benziyor. Yani bir yandan muhalefet yapıp, bir yandan bu iktidarı desteklemeye devam edeceklerse onun da kararını vatandaş verir” dedi.





