Samanyolu Haber /Gündem / AB'den Türkiye'ye ilk Libya yaptırımı /21 Eylül 2020 16:06

AB'den Türkiye'ye ilk Libya yaptırımı

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesi ile aralarında bir Türk şirketin de bulunduğu toplam üç şirkete yaptırım uygulama kararı aldı.

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Diğer iki şirket Ürdün ve Kazakistan'dan. Geçtiğimiz hafta kabul edilen güncellenmiş yaptırım listesinin bugün görüşülerek karara bağlanması bekleniyordu.

Euronews'te yer alan habere göre Ocak ayında Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansta çatışmayla bağlantılı ülkeler BM silah ambargosuna uyma ve çatışan taraflara desteği kesme taahhüdünde bulunmuş ancak ülkeye silah akışı sürmüştü.

Avrupa Birliği'nin Akdeniz'deki deniz gücü Libya'ya giden bir tankeri jet yakıtı taşıdığı gerekçesiyle geçen hafta durdurduğunu açıklamıştı.
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