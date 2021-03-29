Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Türkiye'ye mülteci çağrısı /29 Mart 2021 19:18

AB'den Türkiye'ye mülteci çağrısı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’den oluşan AB heyetinin Türkiye’ye ziyareti öncesinde AB’den Ankara’ya kritik bir çağrı geldi.

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AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Türkiye'nin Yunan adalarından göçmenleri geri almayı sürdürmesini istedi.Yaklaşık 8 bin sığınmacının bulunduğu Yunanistan'ın Midilli Adası'nı ziyaret eden Johansson, "Türkiye'yi acilen Yunanistan'dan yeniden göçmen kabul etmeyi başlatmaya çağırıyorum" dedi.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis de Türkiye'yi sığınma başvuruları Yunanistan'da reddedilen bin 450 sığınmacıyı geri kabul etmeye davet etti. 

Midilli, Sakız, Kos ve Leros adalarında yaklaşık 14 bin sığınmacının bulunduğu tahmin ediliyor.Johansson, daha önce de Türkiye'yi mutabakattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmış ve Türkiye'nin geçen yaz Yunan adalarından göçmenleri almayı durdurduğunu belirterek bu sürecin yeniden başlatılması gerektiğini ifade etmişti.

AB Komisyonu'nun verilerine göre, 2016 Mart’ından bu yana AB topraklarına Türkiye üzerinden giriş yapan toplam 2 bin 140 sığınmacı Türkiye'ye geri gönderildi.

Türk hükümeti, AB'nin adil yük paylaşımı sözünü tutmasını ve mali desteği ciddi oranda artırmasını istiyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2016'dan bu yana Türkiye bu mutabakat gereği yükümlülüklerini yerine getirdi, AB ise getirmedi, getirmek istemedi" demişti. 

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell ise AB-Türkiye mülteci anlaşmasının yenilenmesi gerektiğini savunmuştu.
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