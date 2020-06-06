Samanyolu Haber /Gündem / AB'den Türkiye'ye nakit yardım: Tek şart var, geçişleri durdur /06 Haziran 2020 15:40

AB'den Türkiye'ye nakit yardım: Tek şart var, geçişleri durdur

Avrupa Birliği, Türkiye’ye corona yardımı göndermeye hazırlanıyor. Suriyeli göçmenler için iki merkezi projeye onay verildiği ve ek olarak 485 milyon euro ödeneceği açıklandı. Türkiye'nin buna karşılık olarak Yunanistan'a geçişleri engelleme sözü verdiği öne sürüldü.

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Sözcü'de yer alan habere göre AB Komisyonu, karara gerekçe olarak Türkiye'deki corona salgınının, Suriyeli göçmenleri özellikle olumsuz etkilemesini gösterdi. Bu para daha önce üzerinde anlaşılan ve projelere bağlanan 6 milyar euro’luk yardımın içinde değil. Yani ayrı bir ödenek olarak gönderilecek.

Bunun karşılığında da, Türkiye'nin Yunanistan'a geçişleri engelleme sözü verdiği ve bu şekilde bir anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

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Türkiye, söz konusu yardımlar için AB'nin sözünde durmadığını ve 6 milyar euro’nun büyük kısmının ödenmediğini savunuyor.

Alman Funke Medya Grubu yayın organları, 6 milyarlık anlaşmanın üzerine eklenen yeni yardımın, daha çabuk şekilde gönderileceğini ve AB'nin genel bütçesinden karşılanacağını duyurdu.
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