AB'den Ukrayna ve Moldova'ya yeşil ışık

Ukrayna ile müzakerelerin hükümetin yolsuzlukla mücadele reformlarını yapması, Avrupa Birliği standartlarına uygun lobicilik yasalarını yürürlüğe koyması ve azınlıklara sunulan güvencelerin güçlendirilmesi gibi şartları yerine getirdikten sonra başlaması tavsiye edildi.
Von der Leyen: Ukrayna çaba gösteriyor
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna hükümeti ve parlamentosunun savaşa rağmen AB üyelik süreci için gerekli reformları hayata geçirmede kararlılık gösterdiğini ve kaydedilen ilerlemenin etkileyici olduğunu söyledi. Özellikle yolsuzluklar, para aklama ve yargı sisteminin güçlendirilmesi alanlarında önemli yol katedildiğini belirten von der Leyen, "Ukrayna AB'ye üyelik için gerekli reformlar üzerinde her gün büyük çaba gösteriyor ve gerekli adımların yüzde 90'ından fazlasını yerine getirmiş durumda" dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "Ukrayna halkı Avrupa ailesinin bir parçasıdır" diyerek Ukrayna ile müzakerelere başlanmasının önemine işaret etti. Baerbock, "Daha güçlü, büyük ve kararlı bir AB, Rusya'nın saldırı savaşına verilebilecek en iyi jeopolitik yanıttır" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de AB Komisyonu'nun tavsiye kararının açıklanması sonrasında AB ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'a bir teşekkür mesajı yayımladı. Komisyon'un Ukrayna ile müzakerelere başlanması tavsiyesini "Ukrayna'nın da üye olduğu daha güçlü bir AB'ye giden yolu açan tarihi bir adım" diye nitelendiren Zelenskiy, ülkesinin reformları sürdüreceğini ve AB Konseyi'nin Aralık ayındaki nihai kararını heyecanla beklediklerini kaydetti.
Ukrayna ile Moldova 2022 yılında AB’ye katılım başvurusunda bulunmuş, iki ülkeye geçen yıl haziran ayında "aday ülke" statüsü verilmiş ve aday ülkelerin sayısı 8'e yükselmişti. Bu ülkeler, Arnavutluk, Bosna Hersek, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna.