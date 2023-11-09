RTÜK'ten DW Türkçe'ye yeni sansür hamlesi

DW Türkçe neden engellenmişti?

RTÜK, 2019'da yürürlüğe giren yönetmelikle internet yayıncılarına lisans alma şartı getirmiş ve ardından Şubat 2022'de DW, VOA ve Euronews'in Türkçe yayınlarına başvuru için 72 saat süre tanımıştı.

DW neden lisans başvurusu yapmadı?





"DW Türkçe yayınlarına devam edecek"



