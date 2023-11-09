BM: Tahıl Koridoru Anlaşması’nın canlanması zor

Guterres, “Çok zor olacak. Çabalamaya devam ediyoruz ancak zor olacak” dedi.



Rusya, Temmuz ayında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda geçen yıl imzalanan, Ukrayna limanlarında mahsur kalan milyonlarca ton tahılın dünyaya ulaştırılmasını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.



O zamandan beri anlaşmanın yeniden canlandırılması için Türkiye ve BM aracılığıyla görüşmeler yürütülüyordu.



Guterres, Rusya ve Ukrayna’nın karşılıklı olarak ticaret yapmalarına izin vermesinin hedeflendiğini, ancak bunun çok da mümkün gözükmediğini dile getirdi.