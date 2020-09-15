ABD'li ilaç firması Koronavirüs aşısı için tarih verdi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları hızla artıyor. Koronavirüs'te yeni dalganın yaşanacağı belirtilirken dünyanın gözü aşı çalışmalarından gelecek olumlu bir haberde.





ABD'li ilaç firması Pfizer’den bu kapsamda iyi bir haber geldi. Pfizer geliştirdikleri Koronavirüs aşısının ekim ayı sonuna kadar güvenli olup olmadığının kanıtlanacağını açıkladı.





Pfizer Genel Müdürü Albert Bourla, koronavirüs aşısının ''güvenli ve etkili'' olması durumunda yıl sonundan önce piyasaya sürülebileceğini söyledi.





Bourla, şirketin aşının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit etme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, aşının onayı ve dağıtımı için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.





30 BİN GÖNÜLLÜ ÜZERİNDE DENENİYOR





Üçüncü ve son aşamasına gelinen aşının 18 ile 85 yaş grubu arasında 30 bin gönüllü üzerinde denenmeye başlandığı açıklandı.





Aşı için deneklerin sayısının 44 bine çıkarılması planlanıyor.





Potansiyel koronavirüs aşısı 16 yaş grubu ile kronik hastalığı bulunanlar üzerinde de denenecek.





Bourla, aşının üretimine de başladıklarını ve başarılı olduğunun kanıtlanması durumunda yüz binlerce doz aşının dağıtıma hazır olacağını söyledi.