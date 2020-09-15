Soylu cesur da AYM Başkanı korkak mı?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı tehdit ettiğini belirterek, Arslan'ın tavrını da eleştirdi.





Akyol bugün yayımlanan makalede "Soylu'nun AYM Başkanı’na 'Ben varım, sen varmışın?' diye hitap etmesini anlamak mümkün değil; bakan cesur da AYM başkanı korkak mı?" sorusunu yöneltti.





Akyol, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yine Anayasa Mahkemesi hakkında saygı üslubuyla bağdaşmayan bir konuşma yaptı. İktidar çıkardığı bir kanunla 'karayollarında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemez' şeklinde bir yasak getirmiş, Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmişti." bilgisini verdi.





KANUNU UYGULAMAK MI, CESARET YARIŞI MI?





Akyol şöyle devam etti: "Evvela, bir yerde toplantı ve gösteri yürüyüşü varsa, Sayın Bakan’ın kendisi de 'arabasına binip tek başına' gidemez. Bu, güvenlik kuvvetlerinin görev ve yetkisidir. Bakan talimat verebilir, ancak bizzat karışamaz. Konu hukukun uygulanması mı, cesaret yarışı ya da cesaret gösterisi mi? Halbuki AYM Başkanı’nın böyle bir görevinin olmaması bir kenara, onun görevi bütün yargıçlar gibi sadece kararlarıyla konuşmaktır."





SOYLU, AYM BAŞKANI ARSLAN'I TEHDİT ETMİŞTİ





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etmesini eleştirmişti.





Soylu, "Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım, sen var mısın?" sözleri ile Arslan'ı tehdit etmişti.