Soylu, AKP'nin mafyatik sisteminin çete lideridir

İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda kendisini hedef gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, "Süleyman Soylu bir bakan değildir. Kullanışlı bir aparattır. Kürtlere, sosyalistlere, Alevilere, bu ülkede soldan bakan, demokratça düşünen herkesi tasfiye etmek için elindeki gücü kullanmaya ve bunu zulmü çevirmeye çalışan kullanışlı bir aparattır sadece." dedi.





"SÜLEYMAN SOYLU, MUSA ORHANLARIN TARAFI"





"Üzerlerindeki üniformalarına, arkalarındaki patronlarına ya da üstlerindeki bakanlara güvenenler bizi asla yıldırmaz." diyen Atay, "Bugün taraflar çok net. Biz İpek Erlerin tarafıyız, Süleyman Soylu ise Musa Orhanların tarafı. Bence bu hayatta yaşadığımız ve nefes aldığımız her saniye bizim kendimizle gurur duymamız için çok yeterli bir sebep." ifadelerini kullandı.





Atay kendisi gibi Soylu'nun hedef gösterdiği Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün saldırılara maruz kaldığına işaret etti.





ERKAN BAŞ: SENİN AĞABABAN MEHMET AĞARLARI TANIYORUZ





Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, Erkan Baş, "Ey Süleyman Soylu! Senin ağababan Mehmet Ağarları tanıyoruz. Kararlılığımızı büyütüyorlar. Canlarını acıtıyoruz. Canlarını acıtacağız. Onların bildiği ‘siyasetçiler’den değiliz biz devrimciyiz." dedi.





"Ankara’daki koltuklarda oturmak için değil, Süleyman Soylu’dan hesap soralım diye gönderdi bizi halk." diyen Baş, şunları kaydetti: "Soylu bugün bizden daha fazla korksun. Biz siyaseti onlar gibi yapmıyoruz. Elinizde geleni yapın, biz daha fazla bileniyoruz. Bu iktidarı yıkmak konusunda eminiz. Biz sizi iktidar koltuğundan indireceğiz. Kaybettiklerinin, yok olmaya sürüklendiklerinin farkındalar, bizi susturmaya çalışıyorlar."