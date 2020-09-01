Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüsle mücadele eden Ali Babacan hastaneye yattı /01 Eylül 2020 15:25

Koronavirüsle mücadele eden Ali Babacan hastaneye yattı

Covid-19 virüsüne yakalanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tedavisine hastanede devam edileceğini duyurdu

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Eşi ve oğluyla beraber koronavirüse yakalanan ve 8 gündür evinde tedavi gören Babacan bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada eşi ve çocuğunun durumunun iyi olduğunu, kendisininse şikayetleri devam ettiği için bugün itibariyle hastaneye yatacağını açıkladı.

Babacan'ın şahsi Twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün COVID-19’la 8. günümüz. Çok şükür eşim Zeynep ve oğlumuz Emir iyileştiler. Evde kontrol ve karantina altındalar. Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım."

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