Barış Atay'a saldırıda bir kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyada hedef göstermesinin akabinde İstanbul Kadıköy'de saldırıya maruz kalan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a saldıranların kimliği tespit edildi.





Şüphelilerden birinin gözaltına alındığı bildirildi.





Saldırıya maruz kalan Barış Atay, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürülmüş, tedavi altına alındığı öğrenilmişti.





Atay'a saldıran dört kişinin kimliği tespit edildi. Saldırganlardan üçünün uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi. Diğer kişinin de bodyguard olarak çalıştığı kaydedildi.





Gözaltına alınan şüphelinin yanı sıra diğer üç şüphelinin arandığı öğrenildi.