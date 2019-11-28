Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li savcılar Halkbank'ı 'işi kılıfına uydurmakla' suçladı /28 Kasım 2019 09:41

ABD'li savcılar Halkbank'ı 'işi kılıfına uydurmakla' suçladı

Türkiye ile ABD ilişkileri, bir yandan Ankara'nın S-400'leri test etmesi ve bu konuda Washington'un yaklaşımını tümüyle reddetmesi nedeniyle gergin bir bağlamda ilerlerken, devam eden Halkbank yargılaması da mevcut sorunu daha da kötüleştiriyor.

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ABD'li Court House News muhabiri Adam Klasfeld, ABD'li savcıların Halkbank'ı 'işi kılıfına uydurmak'la itham ederek bu duruma tepki gösterdiklerini yazdı.

Klasfeld, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savcıların Halkbank yaklaşımını, "Halkbank reddi hakim talebinde bulunabilir ya da yasaların izin verdiği çerçeve içinde iddianameye itiraz edebilir ancak kaçak kalmaya devam edemez" şeklinde özetlerken, Halkbank'ın mahkeme önüne çıkartılması talebinde bulunduklarını belirtti.

New York Güney Bölge Savcılığı'nın, davaya bakan mahkemenin başkanı yargıç Richard Berman'a hitaben yazdığı dilekçede şu ifadeler dikkat çekti:

"Hükümet bu mektubu, Halkbankası adına King & Spalding LLP'nin, iddianamenin reddedilmesi başvurusu ve reddi hakim talebi için özel bir oturumda mahkeme önüne çıkma talebine bir itiraz olarak sunuyoruz. 

Halkbank, ulusal güvenliği ihlal etme, bankacılık dolandırıcılığı, para aklama gibi çok ağır suçlarla karşı karşıya. İddianame gereğince, Halkbank'ın davaya katılması için iki celp çıkarıldı.

İki celp de Halkbank'ın mahkeme önüne çıkmasını zorunlu kılıyor ve sanık suçlamalardan net bir şekilde haberdar. Buna karşın, banka bu celplere yanıt vermeyi kasten reddetti ve iki kez kasten mahkeme önüne çıkmadı. Bunun yerine, Halkbank'ın talimatları doğrultusunda, King & Spalding iddianameye karşı çıkmak için özel bir duruşma talebinde bulundu. 

Halkbank'ın, özel duruşma talebinin anayasal bir hak olduğu iddiası yanlış ve mantık dışı. 
Birincisi, hukuk davalarındaki bireysel yargılama konsepti ceza davalarında uygulanmaz; Mahkemenin yargılaması, federal ceza hukukunun ihlal edildiği ithamlarını ortaya koyan bir iddianame ile düzenlenir ve bir sanığa yöneltilen iddialar, sanık ile Birleşik Devletler arasında yeterli bir bağ kurulabilmesi için yargı süreci ile uyumlu ilerler."


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