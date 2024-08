ABD'li yetkili konuştu: Türkiye'ye dikkat çeken uyarı

Financial Times, Washington'ın uyarısının Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiyi Rusya ile olan ticaretin bozduğuna dikkat çekerken, Türkiye'nin ABD, AB ve diğer batılı müttefikler gibi Rusya'ya yönelik yaptırımlarda bulunmadığını hatırlattı.







İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, Washington yönetiminin Türkiye'nin Rusya'ya askeri ekipman ve parça ihracatı dolayısıyla Ankara'yı uyardığını duyurdu.Gazete, Washington yönetiminin, Türkiye'den Rusya'ya askeri ticaretini engellemek için daha fazla adım atmasını belirttiğini aktarırken, "Washington, Türkiye'yi Rusya için hayati önem taşıyan ABD askeri bağlantılı donanımın Rusya'ya ihracatını azaltmaması halinde bunun sonuçları olacağı konusunda uyardı" ifadesine yer verdi.ABD Ticaret Bakanı Yardımcısı Matthew Axelrod'un bu ticareti durdurmak için kısa bir süre önce Ankara ve İstanbul'da Türk yetkililerle ve yöneticilerle bir araya geldiğine dikkat çeken gazete, Axelrod'un söylediklerine de yer verdi. Gazeteye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili Axelrod'un mesajının Türkiye'nin Amerikan menşeili çiplerin ve diğer parçaların ticaretini engellemek için daha fazla çalışması gerektiği yönünde olduğunu söyledi.Axelrod Financial Times'a yaptığı açıklamada "ABD teknolojisinin Rusya'ya yasadışı akışını durdurmak için Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var" dedi. Axelrod, "Türk makamları ve endüstrisinin hızlı bir şekilde ilerleme kaydettiğini görmemiz gerekiyor, aksi takdirde ihracat kontrollerimizden kaçanlara yaptırım uygulamaktan başka çaremiz kalmayacak" diye ekledi.İngiliz medyası, ABD'nin özellikle Türkiye'nin, işlemciler, hafıza kartları ve amplifikatörler de dahil olmak üzere batı yapımı elektronik cihazların Rusya'ya gönderilmesinden endişe duyduğuna dikkat çekti.Gazeteye konuşan bir yetkili, Axelrod'un Türk hükümetine bu ticaretin "acil bir sorun" olduğunu söylediğini ve Ankara'ya "ABD kontrolündeki ürünlerin Rusya'ya aktarılmasına yasak getirmesi ve uygulaması" çağrısında bulunduğunu söyledi. Yetkili, Moskova'nın ABD parçalarına erişmek için "Türkiye'nin ticaret politikasını istismar etmeye çalıştığını" da sözlerine ekledi.ABD'nin bazı Türk şirketlere yaptırım uyguladığına dikkat çekilirken, Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelere yaptığı ihracatın bu ülkelerin kayıtlarında gözükmediğini yazan Financial Times, Türkiye'nin son dönemde Rusya'ya ihracatının azaldığı belirtilirken yetkili, "Son dönemde bazı iyileşmeler var fakat bu yeterli değil, halen çok yüksek" dedi.