ABD'nin baskısı artıyor: Türk şirketleri de tedirgin

Ukrayna savaşının ardından yaptırımlardan kaçınmak için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türk bankaları ile ilişkilerini artıran Rus şirketler için çember daralıyor.





Dubai'deki büyük bir banka Rusya ile ilgili işlerini azaltırken, Türk bankalar da ABD'nin baskıyı artırması nedeniyle yaptırımlar konusunda daha dikkatli davranmaya başladı.





ABD merkezli finans gazetesi Wall Street Journal, "Rusya'nın küresel bankacılık sistemine açılan arka kapısı kapanıyor" başlıklı bir analiz yayımlayarak Ukrayna savaşının ardından Rusya'ya başlayan yaptırımların genişletildiğini belirtti.





ABD BASKISI ARTIYOR



Habere göre, Dubai'nin devlete ait ana bankası Emirates NBD, Rus oligarkların ve Rus petrol tüccarlarının bazı hesaplarını kapattı. Türk bankalar da Rusya ile ilgili işlere temkinli yaklaşıyor. ABD, bir başka önemli finans merkezi olan Viyana'daki bankacıları da uyarıyor.

Aralık ayı sonunda Beyaz Saray, Hazine Bakanlığı'na daha fazla yaptırım yetkisi vererek Rusya'nın askeri-endüstriyel üssünü içeren anlaşmalar için yabancı bankaları cezalandırmasına olanak sağlamıştı.







DUBAİ'YE AKIN ETMİŞLERDİ

Rus şirketleri ve zenginleri, 2022'de başlayan Ukrayna savaşının ardından Dubai başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne akın etti. Körfez ülkesindeki finans uzmanları ve ABD'li yetkililere göre Emirates NBD bu akının en büyük faydalanıcılardan biri oldu.





Banka, Rusya'nın büyük petrol işlemlerini yürütürken servetleri için güvenli bir liman arayan Ruslara hizmet veren bir departman kurdu ve bunun için Sovyetler Birliği döneminden bankacılar transfer etti.





Ancak son aylarda ABD, BAE'ye ağır baskı uyguladı. Washington, Hazine ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerini ülkeye gönderdi. Tehditlerin artması üzerine Emirates NBD de Rusya bağlantılı şirketler olan Coral, Voliton, Bellatrix ve Pontus Trading'in hesaplarının kapatılması talimatını verdi.





Emirates'teki finans uzmanları, bankanın Rusya odaklı departmanını kapattığını, Rusya'dan ruble cinsinden transferleri kabul etmeyi durdurduğunu ve 5 milyon dolardan fazla para içeren ya da yaptırımla bağlantılı kuruluşlar tarafından tutulan çok sayıda Rus hesabını kapattığını söyledi.





'TÜRKİYE'DE İKLİM DEĞİŞTİ'

Öte yandan ABD hükümetinin Ankara'yı Rusya ile artan ekonomik ilişkiler nedeniyle zorlamasının ardından Türkiye'de de iklim değişti.





ABD, bazı Türk şirketlerini Rusya'nın ihlallerine yardım ettikleri için yaptırıma tabi tutarken Türk ihracatçılar ödeme almakta zorlanmaktan şikayetçi. Rusya ile iş yapan bazı Türk şirketlerine danışmanlık yapan Ömer Gencal, "Paralarımızı almakta zorlanıyoruz" dedi.





Ticaret Bakanlığı verilerine göre şubat ayında Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 33 düşerek 670 milyon dolara geriledi. Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Alexei Yerkhov ise Rusya'nın "bazı Türk bankalarının Rus şirketleri adına ödeme yapmayı reddetmesi konusunda Türk yetkililerle yoğun görüşmelerde bulunduğunu" söyledi.