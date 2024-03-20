Samanyolu Haber /Dünya / BRICS Ulusal Para’yı işleme koyuyor /20 Mart 2024 15:25

BRICS Ulusal Para’yı işleme koyuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS’e üye devletlerin Ulusal Para Birimleriyle Ödeme Sistemi oluşturulacağını duyurdu

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Bu yıl BRICS dönem başkanlığı Rusya’ya geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS’e üye devletlerin Ulusal Para Birimleriyle Ödeme Sistemi oluşturulması konusunda çalışmalara başlandığını bildirildi.

Putin, Avrasya Ekonomi Komisyonu yönetim kurulu başkanı Bakytzhan Sagintayev ile yaptığı toplantıda birçok BRICS ülkesinin ulusal para birimleri üzerinden bir ödeme sisteminin oluşturulmasıyla ilgilendiğini belirtti.

Putin, BRICS ülkelerinin modern ve teknolojik bir yerleşim merkezi olarak işlev görebilecek bir ödeme sisteminin ortaya çıkması fikrine sıcak baktığını vurgulayarak Avrasya Ekonomik Birliği ekonomilerinin BRICS'in çalışmalarına dahil edilmesi önerisinde bulundu.

Rus lider, BRICS'in çalışmalarını genişletme ve işlevselliğini artırma konusunda yeni fikirleri olduğunu dile getirdi. Ancak, kuruluşlarına üye ülkelerin çıkarlarını dikkate alacaklarını da sözlerine ekledi. Putin ayrıca, 8 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek olan Avrasya Ekonomik Birliği’nin yıldönümü zirvesine ilişkin bir duruş sergilediğini ifade etti ve başkentin etkinliğe hazır olduğunu belirtti.

BRICS zirvesi Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da yapılacak. Bu kapsamında Rusya’nın çeşitli şehirlerinde, farklı düzeylerde 200’den fazla etkinlik düzenlenecek.
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