Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Zelanda, tek kullanımlık elektronik sigarayı yasaklayacak /20 Mart 2024 14:33

Yeni Zelanda, tek kullanımlık elektronik sigarayı yasaklayacak

Yeni Zelanda hükümeti, "gençler arasında kullanımı endişe verici düzeye çıkan" tek kullanımlık elektronik sigaranın yasaklanacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Yeni Zelanda Sağlık Bakan Yardımcısı Casey Castello yaptığı açıklamada, ülkedeki genç nüfusun elektronik sigara kullanımındaki artışın, aileler, öğretmenler ve sağlık çalışanları için endişe verici düzeyde olduğunu söyledi.

Castello, reşit olmayanları elektronik sigara kullanımından uzak tutmak istediklerini ve bunun için yeni bir düzenleme yapılacağını ifade etti.

Elektronik sigara kullanımını yasaklamayı öngören düzenlemede, 18 yaş altındakilere elektronik sigara satan ticari işletmelere 60 bin dolara kadar para cezası verilebileceği aktarıldı.

Elektronik sigaralarda çocuk güvenlik kilidi bulundurulmasının Ağustos 2023'ten itibaren zorunlu olduğu Yeni Zelanda'da, ürünün pazarlamasında "pamuk şeker", "çilek jöleli kek" gibi dikkati çekici isimlerinin kullanımı da yasaklanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni Zelanda, tek kullanımlık elektronik sigarayı yasaklayacak Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:54:29