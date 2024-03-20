Rusya, bütün verileri kayıt altına almak istiyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Hazırlanan bir platform ile sadece pasaport verilerini değil, aynı zamanda biyometrik verileri de içerecek şekilde veri tabanı oluşturulmak isteniyor.







Hükümet, bazı devlet kurumları ile desteği ile 2024-2025 dönemi için devlet göç politikası çerçevesinde bir eylem planını onayladı.





Bu plan, özellikle yurtdışında yaşayan Rus vatandaşları ve Rusya'ya gelen yabancılar için zorunlu konsolosluk kaydının başlatılmasını öngörüyor.





RIA Novosti ve RBC tarafından bildirilen plana göre, bu kayıtlar birleşik bir biyometrik sistemde dijital bir profil oluşturulmasını içerecek.





Bu dijital profil, sadece pasaport verilerini değil, aynı zamanda biyometrik verileri de içerecek şekilde tasarlanacak. Ayrıca, deneme amaçlı olarak Moskova havalimanlarında "genomik kayıt" yapılacak; gelen yabancılardan DNA örnekleri alınacak ve sesleri kaydedilecek.





"Dijital Profil", çeşitli departmanlardan gelen göç kayıt verilerini birleştirecek. Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, FSB, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve Eğitim ve Bilim Bakanlığı, bu profilin oluşturulması üzerinde çalışacak ve sonuçlarını 10 Aralık 2024 tarihine kadar sunacak.





Ayrıca, İçişleri Bakanlığı ve FSB'nin 2024'e kadar yabancılar tarafından Rusya Federasyonu yasalarının ihlal edilmesi konusundaki sorumluluklarını güçlendirecek öneriler sunması bekleniyor. Ayrıca, Federal Ulusal Ajansı, Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı'na, Rusya'ya işçi göçmeni olarak giren yabancılar için standart bir uyum kursu geliştirme talimatı verildi.





Ülke dışında yaşayan Rus vatandaşlarının konsolosluk kaydının zorunlu hale geliyor





Bu plana göre, vatandaşlarının tek bir elektronik vize alabileceği ülkelerin listesi genişletilecek. Ayrıca, elektronik ortamda alınabilecek oturma izni türlerinin listesi, çalışma ve öğrenci vizelerini de içerecek şekilde genişletilecek.





Belgede ayrıca, yurt dışında yaşayan Rus vatandaşlarının konsolosluk kaydının zorunlu hale geleceği belirtiliyor. "Sürekli olarak Rusya dışında ikamet eden vatandaş" kavramı hukuki olarak tanımlanacak ve bu Rusların hukuki statüsü de netleştirilecek.





Ancak, yurt dışında yaşayan Rusları konsolosluklara kaydolmaya zorlamak için hangi özel tedbirlerin alınacağı belgede belirtilmemiş.

2018'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan "Rusya Federasyonu'nun 2019-2025 Devlet Göç Politikası Kavramı Hakkında" kararnamesinden bu yana, Rus hükümeti her iki yılda bir uygulanması için yeni ve güncellenmiş bir plan benimsiyor.