Dünya Mutluluk Raporu' açıklandı: ABD ile ilgili çarpıcı sonuç, Türkiye kaçıncı sırada

Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Dünya Mutluluk Raporu'nun sonuçları açıklandı. Finlandiya'nın 7.74 puanla yine en mutlu ülke seçildiği raporda, Türkiye'nin geçen yıla göre birkaç basamak yükselerek 4.975 puanla 98. sırada yer aldığı belirlendi. Ancak, Türkiye'nin genç nüfusu üzerinde yapılan kırılım analizi, ülkenin mutluluk konusunda önemli zorluklarla karşılaştığını gösterdi.

ABD İLK DEFA İLK 20'YE GİREMEDİ

Sıralamada Amerika ilk defa ilk 20’ye giremedi. Amerika’da 60 yaş ve üzerinin mutluluğu, ülkeyi küresel ölçekte 10. sıraya yerleştiriyor ancak 30 yaş altındakilerin mutsuzluğunun 62. sırada yer alması ülkeyi ilk 20'nin gerisine itti.









İRAN, FAS GİBİ ÜLKELER TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE

Türkiye'de yaş gruplarına göre mutluluk endekslemesi ilk kez bu raporda ele alındı. 30 yaş altı bireylerin mutluluk düzeyi incelendiğinde Türkiye'nin 101. sırada yer aldığı ortaya çıktı. Türk gençleri, yaşadıkları ülkenin toplumsal ve siyasi baskıları altında sıkıntı çekiyor gibi görünüyor. İran, Fildişi Sahilleri ve Fas gibi ülkelerin gençleri, Türkiye'nin önünde yer alırken, bu durum ciddi endişelere yol açtı.





EN MUTLULAR 60 YAŞ ÜZERİ, EN MUTSUZLARSA GENÇLER

Diğer yandan, Türkiye'deki 60 yaş ve üzeri nüfusun mutluluk düzeyi de raporda ele alındı. Ancak, burada da beklenmedik bir sonuçla karşılaşıldı. Türkiye'nin yaşlı nüfusu 92. sırada yer alırken, bu durum, ülkedeki yaşlıların mutluluğunun beklenenden düşük olduğunu gösterdi. Bu sıralamada Türkiye'yi geride bırakan ülkeler arasında Kongo, Mozambik ve Irak gibi ülkeler bulunuyor.









2021'DEN 2023'E KADAR MUTLULUK SEVİYESİ AZALDI

Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise Türkiye'nin 2006-2010 döneminden 2021-2023'e kadar olan süreçte mutluluk oranlarının azaldığı oldu. Bu durum, ülkedeki toplumsal ve ekonomik dinamiklerin gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.