Samanyolu Haber /Politika / Abdüllatif Şener'in oğluna Şentop’tan kıyak /26 Mayıs 2023 07:45

Abdüllatif Şener'in oğluna Şentop’tan kıyak

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’in 14 Mayıs seçimlerinden dört gün önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Meclis Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği ortaya çıktı.

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CHP’den milletvekili adayı gösterilmedikten sonra iktidar yanlısı açıklamalara imza atmaya başlayan Abdüllatif Şener’in oğluna, seçimden hemen önce Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev verildiği ortaya çıktı.

Eski CHP Konya Milletvekili Şener, aday gösterilmediği ve milletvekili unvanını kaybettiği 14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı’nı “memnun eden” açıklamalara imza atmaya başladı. Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu elde ettiği ilk tur seçimlerden sonra Şener, “Cumhurbaşkanı bir partide, Meclis çoğunluğu bir partide olursa bu sefer ortaya ne çıkıyor? Denge denetim mekanizması kurulmuş oluyor. Fakat bu sefer de yönetimde ve ülkede istikrar kalmıyor. Dolayısıyla Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim, Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez” ifadelerini kullandı.

MEMUR OLABİLECEK

Şener'in bu açıklamalarına tepkiler sürerken oğlu Bedirhan Şener, 14 Mayıs seçimlerinden sadece dört gün önce AKP’li Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak atandı. Açıktan yapılan atama ile Bedirhan Şener'e devlet memuru olma yolu da açıldı.

ŞENER’E TEPKİLER

Şener'in Cumhurbaşkanı'nın yeni rejimde TBMM'yi işlevsizleştiren yetkilere sahip olmasına karşın Meclis’te çoğunluğa sahip olmayan partiden seçilmesinin sakıncalarına ilişkin sözlerine CHP içinden tepkiler geldi. Geçmişte Fazilet Partisi içinde birlikte görev yaptığı CHP’li Mehmet Bekaroğlu bu sözlere, “Yapma Abdüllatif Bey. Bir süre sonra seçim kararı alıp parlamentoyu da yenileyemez mi? Yakışmadı size, bu açıklama hiç olmadı hiç” karşılığı verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise “Nereden buluyoruz bu tipleri. Adamın açıklamalarına bir bakın! Neredeyse 'Kılıçdaroğlu’na oy vermeyin' diyor. Demek ki adam görevli olarak bize transfer olmuş, görevini de son konuşmasıyla başarıyla tamamlamış oldu. Bir de bu adam 2018 seçimlerinde benim yerime Bolu’dan aday gösterilecekti neredeyse. Sevgili parti yöneticilerim, mecbur muyuz bu ithal akla? Dönüp partinin içine baksanız, bu tür adamlardan daha vasıflı binlerce CHP’li göreceksiniz” şeklinde konuştu.
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