Samanyolu Haber /Gündem / Abdurrahman Dilipak ile Devlet Bahçeli akraba çıktı /07 Şubat 2022 13:51

Abdurrahman Dilipak ile Devlet Bahçeli akraba çıktı

34. Hükümet Devlet Bakanı Hasan Aksay, siyasetteki hatıralarını anlattı. Abdurrahman Dilipak’ın da öz dayısı olan Hasan Aksay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile akraba olduklarını söyledi.

SHABER3.COM

Adalet Partisi Milletvekili ve Millî Nizam Partisi kurucularından, 34. Hükümet Devlet Bakanı Hasan Aksay, siyasetteki hatıralarını Hürriyet’ten Musa Kesler’e anlattı. Bugün 91 yaşında olan Hasan Aksay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de akrabasını olduğunu söyledi. Aksay aynı zamanda Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın öz dayısı…

Hasan Aksay kendisine yöneltilen, “Devlet Bahçeli akrabanız, hukukunuz nasıl?” sorusuna “Çok fazla görüşmüyoruz tabii. Ama akrabayız. Devlet iyidir. Hanımın da benim de akrabam. Biz Fettahoğulları büyük bir aileyiz.” cevabını verdi.

Abdurrahman Dilipak’ın dayısı da olan Hasan Aksay, “Yeğeniniz Abdurrahman Dilipak aşıya çok karşı, size telkini oldu mu?” sorusuna ise, “Herkesin kafası ayrı (gülüyor). Abdurrahman’a da söyledim” cevabını verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Abdurrahman Dilipak ile Devlet Bahçeli akraba çıktı Sonraki Haber >>

Bir çay vakası daha !

Bir çay vakası daha !

Davutoğlu, Bahçeli'y böyle cevap verdi

Davutoğlu, Bahçeli'y böyle cevap verdi

Ağlama Anne

Ağlama Anne

Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü

Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü

Esnaf Saray iktidarına 'Elektrik sobası' fırlattı

Esnaf Saray iktidarına 'Elektrik sobası' fırlattı

Saadet Partisi, yeni videosunda TÜİK'le dalga geçti

Saadet Partisi, yeni videosunda TÜİK'le dalga geçti

Şahan Gökbakar'ın Oytun Erbaş taklidi viral oldu

Şahan Gökbakar'ın Oytun Erbaş taklidi viral oldu

AKP'ye muhalif avukatların ofislerinde 'Böcek' bulundu

AKP'ye muhalif avukatların ofislerinde 'Böcek' bulundu

AKtroller deşifre oldu

AKtroller deşifre oldu

Polis katili Süleyman Özışık, Baykal kaset kumpasıyla 171 masumu nasıl tutuklattı?

Polis katili Süleyman Özışık, Baykal kaset kumpasıyla 171 masumu nasıl tutuklattı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:58:39