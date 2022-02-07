Abdurrahman Dilipak ile Devlet Bahçeli akraba çıktı

Adalet Partisi Milletvekili ve Millî Nizam Partisi kurucularından, 34. Hükümet Devlet Bakanı Hasan Aksay, siyasetteki hatıralarını Hürriyet’ten Musa Kesler’e anlattı. Bugün 91 yaşında olan Hasan Aksay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de akrabasını olduğunu söyledi. Aksay aynı zamanda Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın öz dayısı…





Hasan Aksay kendisine yöneltilen, “Devlet Bahçeli akrabanız, hukukunuz nasıl?” sorusuna “Çok fazla görüşmüyoruz tabii. Ama akrabayız. Devlet iyidir. Hanımın da benim de akrabam. Biz Fettahoğulları büyük bir aileyiz.” cevabını verdi.





Abdurrahman Dilipak’ın dayısı da olan Hasan Aksay, “Yeğeniniz Abdurrahman Dilipak aşıya çok karşı, size telkini oldu mu?” sorusuna ise, “Herkesin kafası ayrı (gülüyor). Abdurrahman’a da söyledim” cevabını verdi.