İsveç’te çöp toplamak için kargaları eğitiyorlar

Zeki ve meraklı hayvanlar olan kargalar, hem sokak temizliğini daha ucuz hale getirmek hem de atılan sigara izmaritlerinden kurtulmak için kargaları eğitmeye başladı.







Esas kirliliğin sigara izmaritlerinden kaynaklandığı belirtilirken, her yıl 1 milyar sigara izmaritinin atıldığı ve bunun da sokaklardaki tüm çöplerin yüzde 62'sine denk geldiği belirtildi.





Sadece Södertaelje kentinde halka açık bu alanları, yolları sigara izmariti ve diğer küçük çöplerden temizlemek için yılda yaklaşık 20 milyon kron (1.9 milyon Euro) harcanıyor.







KARGALARI EĞİTİYORLAR





Kargaların bu temizlikte kullanılabileceği belirtilirken, bunun için Corvid Cleaning adlı bir firma çalışmalar yapıyor.





Şirketin kurucusu Christian Günther-Hanssen, İngiliz Guardian gazetesine konuyla ilgili çalışmalarını anlattı.





Buna göre en zeki kargalar arasında olan uzun- düz gagalı kargalar, hem getirdiği çöpü yutmuyor hem de her çöp getirip attığında karşılığında yiyecek alıyor.





Böylece çöp toplama maliyetlerinin yüzde 75 azalacağı tespit edildi. Şu andaki testler Södertaelje kenti ile sınırlı.





Şirket, “Kargalara sigara izmaritlerini toplamayı öğretebiliyoruz ama maalesef insanlara sigara izmaritlerini yere atmamayı öğretemiyoruz” açıklaması yaptı.