TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını ne zannetti?

"Tiktok bizim gerçekten tabanımız" sözleriyle ve çektiği TikTok videolarıyla gündemden düşmeyen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yayınladığı son video ile gündeme oturdu.





Markette ayçiçek yağı fiyatlarını eleştiren bir video çeken Sarıgül, 123 TL'lik fiyat etiketli sıvı yağa; ayçiçek yerine zeytin yağı demesi sosyal medyada çok konuşuldu.





Markette 123 TL'den satılan Yudum marka 5 litre ayçiçek yağını gösteren Sarıgül videoda; "123 lira fiyatı. Bu fiyatla benim vatandaşım nasıl zeytinyağı (ayçiçek yağı) alacak nasıl yemeğini pişirecek!" ifadelerini kullandı.