Samanyolu Haber /Gündem / TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını ne zannetti? /07 Şubat 2022 14:24

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını ne zannetti?

TikTok videolarıyla çok konuşulan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir markette çektiği son video ile gündeme oturdu. Ayçiçek yağının fiyatını gören Sarıgül'ün zeytin yağı zannetmesi çok konuşuldu.

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?

"Tiktok bizim gerçekten tabanımız" sözleriyle ve çektiği TikTok videolarıyla gündemden düşmeyen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yayınladığı son video ile gündeme oturdu. 

Markette ayçiçek yağı fiyatlarını eleştiren bir video çeken Sarıgül, 123 TL'lik fiyat etiketli sıvı yağa; ayçiçek yerine zeytin yağı demesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Markette 123 TL'den satılan Yudum marka 5 litre ayçiçek yağını gösteren Sarıgül videoda; "123 lira fiyatı. Bu fiyatla benim vatandaşım nasıl zeytinyağı (ayçiçek yağı) alacak nasıl yemeğini pişirecek!" ifadelerini kullandı.
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