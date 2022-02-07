Almanya'da enflasyon baskısı artıyor

Enflasyonun 28 yılın en yüksek seviyelerine çıktığı Almanya'da yapılan bir araştırma, üreticilerin fiyatları daha da artırma eğiliminde olduklarını ortaya koydu.





Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü ifo'nun şirketler arasında yaptığı ankete göre üreticilerin yaklaşık yarısı, önümüzdeki üç ay içinde fiyat artırımına gitmeyi planlıyor. Ifo Konjonktür Tahminleri Bölümü Direktörü Timo Wollmershäuser, şirketlerin artan enerji ve tedarik maliyetlerini tüketiciye yansıttığını belirterek bunun enflasyonu da etkileyeceğini kaydetti.





Enflasyonun bir süre daha yüzde 4 üzerinde seyredeceğini tahmin ettiklerini belirten Wollmershäuser, bu nedenle 2022 için enflasyon tahminlerini yüzde 4'e yükselttiklerini belirtti. Ifo Enstitüsü, Aralık ayında enflasyon tahminini yüzde 3,3 olarak açıklamıştı. Almanya'da 2021 yılı enflasyonu yüzde 3,1 ile, enflasyonun yüzde 4,5 olarak ölçüldüğü 1993 yılı sonrasının en yüksek seviyesine yükselmişti





Yapılan ankete göre branşlarından bağımsız olarak fiyat artırmayı planlayan şirketlerin oranı yüzde 1,3'lük artışla yüzde 46'ya yükseldi. Toptancılık alanında şirketlerin yüzde 60,3'ü, perakendecilerin yaklaşık yüzde 58'i, sanayi şirketlerinin ise yüzde 55,6'sı fiyatları artırmayı planlıyor. Fiyat artırmayı planlayan şirketlerin oranı hizmet sektöründe yüzde 41,9 ve inşaat sektöründe yüzde 41,5 ile rekor seviyeye yükseldi.



