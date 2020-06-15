Samanyolu Haber /Dünya / ABD'yi sarsan ikinci siyahi cinayeti en net haliyle kamerada /15 Haziran 2020 10:08

ABD'yi sarsan ikinci siyahi cinayeti en net haliyle kamerada

ABD'de önceki gün ülkeyi yeniden sarsan cinayet olan siyahi vatandaş Rayshard Brooks'un Atlanta kentinde polis tarafından öldürülme anının kamera kayıtları yayınlandı.

ABD'yi sarsan ikinci siyahi cinayeti en net haliyle kamerada

27 yaşındaki Brooks'un ölüm anında tüm yaşananları cinayeti işleyen polis memurunun vücut kamerası, polis arabasının önündeki kamera ve Wendy's restoranının güvenlik kameraları kaydetti.

VOA'da yayınlanan görüntülerin en başında polis memuru Devin Brosnan'ın Brooks'un arabasının camına vurarak yemek almak için sıra beklerken uyuyakalmış siyah vatandaşı uyandırmaya çalıştığı görülüyor. Aralarında geçen kısa bir konuşmadan sonra Garrett Rolfe adında bir başka memur, Rayshard'ın ne kadar alkollü olduğunu tespit etmek için standart testleri uyguluyor.

Testlerden sonra Rolfe'un "Bence araba kullanamayacak kadar çok içmişsin" diyerek Brooks'u kelepçelemeye başladığı ancak daha sonra bir arbede çıktığı görülüyor.

Bu noktada ne olduğunu vücut kameralarından anlamak zor, çünkü iki kamerada çıkan arbede sırasında düşüyor. Ancak ses kayıtlarında memurların, "Elini elektroşok tabancasından çek" dediği duyuluyor.

Brooks, elinde elektroşok tabancasıyla ayağa kalkmayı başardıktan sonra Rolfe'un suratına vuruyor. Polisler, Brooks'u kovalamaya başlıyor.

Kovalamacanın sonunda Brooks elektroşok tabancasını memurlara çeviriyor ve Rolfe tabancasını ateşleyerek Brooks'u vuruyor. Wendy's kayıtlarında Brooks'un düşüş anı görülüyor.

Olaydan sonra Atlanta Emniyet Müdürü istifa ederken Rolfe kovuldu ve Brosnan da zorunlu izne çıkarıldı. Brooks'un öldürülmesi hafta sonu Atlanta'da büyük eylemler düzenlenmesine yol açtı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'yi sarsan ikinci siyahi cinayeti en net haliyle kamerada Sonraki Haber >>

ABD'yi sarsan ikinci siyahi cinayeti en net haliyle kamerada

ABD'yi sarsan ikinci siyahi cinayeti en net haliyle kamerada

Sunucu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi: Bana şiddet uyguladı, yüzüme yumruk bile attı...

Sunucu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi: Bana şiddet uyguladı, yüzüme yumruk bile attı...

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Tören geçişi sırasında dehşet

Tören geçişi sırasında dehşet

Kardelen Söyleşileri

Kardelen Söyleşileri

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:33:05