ABD'yi sarsan ikinci siyahi cinayeti en net haliyle kamerada

27 yaşındaki Brooks'un ölüm anında tüm yaşananları cinayeti işleyen polis memurunun vücut kamerası, polis arabasının önündeki kamera ve Wendy's restoranının güvenlik kameraları kaydetti.







VOA'da yayınlanan görüntülerin en başında polis memuru Devin Brosnan'ın Brooks'un arabasının camına vurarak yemek almak için sıra beklerken uyuyakalmış siyah vatandaşı uyandırmaya çalıştığı görülüyor. Aralarında geçen kısa bir konuşmadan sonra Garrett Rolfe adında bir başka memur, Rayshard'ın ne kadar alkollü olduğunu tespit etmek için standart testleri uyguluyor.





Testlerden sonra Rolfe'un "Bence araba kullanamayacak kadar çok içmişsin" diyerek Brooks'u kelepçelemeye başladığı ancak daha sonra bir arbede çıktığı görülüyor.





Bu noktada ne olduğunu vücut kameralarından anlamak zor, çünkü iki kamerada çıkan arbede sırasında düşüyor. Ancak ses kayıtlarında memurların, "Elini elektroşok tabancasından çek" dediği duyuluyor.





Brooks, elinde elektroşok tabancasıyla ayağa kalkmayı başardıktan sonra Rolfe'un suratına vuruyor. Polisler, Brooks'u kovalamaya başlıyor.





Kovalamacanın sonunda Brooks elektroşok tabancasını memurlara çeviriyor ve Rolfe tabancasını ateşleyerek Brooks'u vuruyor. Wendy's kayıtlarında Brooks'un düşüş anı görülüyor.





Olaydan sonra Atlanta Emniyet Müdürü istifa ederken Rolfe kovuldu ve Brosnan da zorunlu izne çıkarıldı. Brooks'un öldürülmesi hafta sonu Atlanta'da büyük eylemler düzenlenmesine yol açtı.

