AB'nin 'enerji' toplantısından sonuç çıkmadı

Korosonavirüs saldırı ve sonrasın yükselen enflasyonla birlikte patlak veren Ukrayna savaşı enerji maliyetlerini tüm dünya ile birlikte Avrupa ülkelerinde de yükseltti.





Söz konusu bu maliyerlerin halka yansımasını sınırlama konusunun da ele alındığı AB Liderler Zirvesi'nde söz konusu başlıkla ilgili somut bir sonuca varılamadığı aktarıldı.







BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ







Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Yüksek enerji fiyatlarının tüketiciler ve işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmek için çeşitli seçeneklere baktık" dedi.

"SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLDİ"





Michel, "Bugün enerjiyle ilgili konuları tartıştık. Bu çok zor bir konu çünkü elektrik ve gaz gibi enerji ürünlerinin fiyatlarındaki artış Avrupa'nın her yerinde hissediliyor" diye konuştu. Michel, doğal gaz depolama ve ortak gaz tedarik mekanizmaları kurma gibi Komisyonun konuyla ilgili çeşitli tekliflerini değerlendirdiklerini, enerji konusunda alınacak tedbirlerin daha fazla inceleneceğini söyleyerek "Hangi önlemlerin en etkili olacağını belirlemek için ekonomik aktörlerle birlikte çalışmak istiyoruz" dedi."Yüksek enerji fiyatlarının tüketiciler ve işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmek için çeşitli seçeneklere baktık." diyen Von der Leyen seçenekler arasında doğrudan gelir desteği, yardım kuponları, vergi indirimi, tavan fiyat uygulaması, fiyatların ayarlanması, fark sözleşmeleri gibi önlemler bulunduğunu belirterek "Sunduğumuz bütün seçeneklerin artıları ve eksileri mevcut" diye konuştu.Yüksek elektrik fiyatlarının büyük ölçüde doğal gaz fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını söyleyen Von der Leyen, AB ülkelerinin boru hattı altyapılarını tamamlamaları, depolama ve ara bağlantılarını artırmaları gerektiğini söyledi. Von der Leyen, Komisyonun gelecek kış için doğal gaz depolarının doldurulması zorunluluğu getiren bir teklif sunduğunu kaydetti."Artık enerji piyasamızın tasarımına bakmanın zamanı geldi" diyen Von der Leyen, doğal gazın toplam elektrik fiyatındaki etkisinin ayrıştırılabileceğini bu konudaki tekliflerini mayıs ayında sunacaklarını bildirdi.Von der Leyen, "Ukrayna'ya desteğimizi daha da artıracak, yaptırımlarımızı sertleştirecek ve Rus fosil yakıtlarından kurtulacağız" diye konuştu.