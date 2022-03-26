DSÖ, bitki bazlı Covid-19 aşısına onay vermedi

Kanada’daki Medicago firmasının Covid-19 için ürettiği aşıya onay talebi, firmanın tütün devi Philip Morris ile olan bağları nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından reddedildi.



Medicago Başkanı ve CEO'su Takashi Nagao yaptığı açıklamada, DSÖ’nün aşıyı onaylamama kararının, aşının etkinliğine değil, sigara üreticisi Philip Morris’in hissedar statüsüne dayandığını söyledi.



Nagao, "DSÖ'nün Medicago'nun aşı durumunu 'kabul edilmedi' olarak güncellediğinin farkındayız. Gerekçeyi gözden geçireceğiz. Ortaklarımız ve hissedarlarımızla sonraki adımları tartışmaya devam edeceğiz. Bu kararın, Covid-19 aşımızın kanıtlanmış güvenlik ve etkinlik profiliyle değil, Medicago'nun azınlık hissedarı ile bağlantılı olduğunu anlıyoruz.” dedi.



Medicago'nun geliştirdiği Covifenz isimli Covid-19 aşısı, Kanada Federal Sağlık Bakanlığından 24 Şubat'ta onaylanmıştı.



Şirketin geliştirdiği aşı, dünyanın insan kullanımına izin verilen ilk bitki bazlı aşısı olarak bilinirken aynı zamanda 20'den fazla ülkeden de onay almıştı.



DSÖ, Tütün Çerçeve Sözleşmesi (FCTC) kapsamında tütün endüstrisi ile angajmanı olan kuruluş ya da şirketlerin başvurularını onaylamıyor.



Dünyanın en büyük tütün şirketi olan Philip Morris, Quebec merkezli Medicago'nun üçte bir hissesinin sahibi durumunda.



Kanada federal hükümeti, Medicago'ya Covid-19 aşısı geliştirmesi için 173 milyon dolar yatırım yapmıştı.