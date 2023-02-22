AB'ye iltica başvurularında Türkiye ilk üçte

Avrupa Birliği İltica Ajansı (EUAA) verilerine göre, 27 AB üyesi ile Norveç ve İsviçre'ye geçen yıl yapılan sığınma başvuruları 2021'e kıyasla yüzde 50'den fazla artış göstererek, 966 bin olarak kaydedildi.







DW Türkçe'nin aktardığına göre EUAA tarafından bugün yayımlanan analizde, bunun 2016 yılından beri kaydedilen en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi. 2016 yılında bu ülkelere yapılan iltica başvuru sayısı 1,2 milyon olarak tespit edilmişti.





Malta merkezli kuruluş, koronavirüs pandemisinin ardından kısıtlamaların kalkmasının sayının artmasına neden olarak gösterdi. EUAA, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmaların ve gıdaya erişimde yaşanan sıkıntıların insanların yaşadığı yeri terk etmesinde etkili olduğunu belirtti. EUAA'nın analizinde ayrıca AB içindeki hareketliliğin ve vize istenmeyen ülke vatandaşlarının yasal yollarla gelerek sığınma başvurusunda bulunmasının sayının artmasına etki ettiği kaydedildi.





Bu sayılara Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Avrupa ülkelerine giden yaklaşık 4 milyon Ukraynalı dahil edilmedi. Ukraynalılara, özel koruma statüsü verildiği için ayrıca sığınma başvurusunda bulunmalarına gerek kalmadı.





İLK ÜÇ SIRADA SURİYE, AFGANİSTAN, TÜRKİYE VATANDAŞLARI VAR

AB ülkeleri ile Norveç ve İsviçre'ye iltica başvurusunda bulunanlar arasında ilk sırayı 132 bin ile Suriyeliler aldı. Bunu 129 bin başvuru ile Afganlar izledi.





Türkiye'den gelenler ise 55 bin başvuru ile üçüncü sırada yer aldı. Analizde, Türkiye'den yapılan başvuruların sayısının 2021'e kıyasla iki kat arttığı ifade edildi.







Türkiye'yi 51 bin başvuru ile Venezuela vatandaşları ve 43 bin başvuru ile Kolombiya vatandaşları izledi. EUAA, bu iki ülkeden yapılan başvuruların 2021'e kıyasla üç kat arttığına dikkat çekildi.





Bunun yanı sıra 34 bin Bangladeş, 29 bin Gürcistan, 26 bin Hindistan, 22 bin Fas, 21 bin Tunus, 15 bin Mısır ve 8 bin 300 Moldova vatandaşı da iltica başvurusunda bulundu.







EUAA, iltica başvuru sayılarının artması sonucu "ulusal kabul sistemleri üzerinde ciddi baskı oluştuğunu" kaydetti.





AB ülkeleri ile Norveç ve İsviçre'ye 2022'de yapılan iltica başvurularının yüzde 40'ının sonuçlandığı ve her beş başvurudan ikisine olumlu yanıt verildiği belirtildi. Buna göre, 147 bin kişiye mülteci statüsü verilirken, 106 kişi ise geçici koruma statüsü aldı.