Gözler bu kararda: Avrupa’da faizler tarihi zirveye yükselebilir

Sekiz yıllık negatif faiz döneminde dünyanın en güvercin merkez bankalarından biri olarak görülen Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), bu yıl faiz oranlarını artırmaya devam etmesi bekleniyor. ECB de son dönemde şahinleşmeye devam ederken yatırımcılar bankanın faiz oranlarını tüm zamanların zirvesine taşıyabileceğini öngörüyor.







Sözcü'nün haberine göre piyasalar, ECB’nin mevduat faiz oranını eylüle kadar mevcut yüzde 2,5’lik seviyeden yüzde 3,75’e yükselteceğini fiyatlıyor. Bu oran, ECB’nin Euro’yu yeni piyasaya sürdüğü ve değerini artırmaya çalıştığı dönem olan 2001 yılı zirvesine denk.





Faiz oranı beklentilerindeki değişikliklere oldukça duyarlı olan iki yıllık Alman tahvillerinin getirisi, salı günü yüzde 2,95 ile 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken ECB’nin faiz artıracağı beklentisi, faiz artış döngülerinin sonuna yakın oldukları düşünülen ABD ve İngiltere ile çelişiyor.





YÜZDE 4’E YAKLAŞABİLİR

Hollanda bankası ABN Amro’nun baş ekonomisti Sandra Phlippen, “ECB’nin şu anda büyük merkez bankalarının en şahini gibi görünmesi gerçekten şaşırtıcı” dedi. Geçtiğimiz hafta Goldman Sachs, Barclays ve Berenberg de, ECB’nin faiz oranlarını yüzde 3,5’e kadar artırabileceği yönünde tahminlerini dile getirdi.





Pictet Wealth Management Araştırma Birimi Başkanı Frederik Ducrozet, ECB faizlerinin yüzde 3,5 ile zirve yapacağını tahmininde bulundu. Ducrozet bankanın eylül ayına kadar sıkılaştırma modunda kalabileceğini bunun da ECB’yi yüzde 4’lük bir mevduat faiz oranına yaklaştırabileceğini belirtti.





LAGARDE’DEN ‘MAAŞ ZAMLARI’ AÇIKLAMASI

ECB başkanı Christine Lagarde dün yaptığı açıklamada, bankanın “ücretlere ve müzakere edilen ücretlere çok yakından baktığını” söyledi. Lagarde, “Bu noktada, Euro Bölgesi’nin tamamı için, enflasyon-ücret sarmalı görmüyoruz. Eğer buna tanık olsaydık durum çok zor olurdu” dedi.





Maaşlardaki keskin artış nedeniyle şirketlere gelecek ek maliyetlerin tüketicilere yansıtılmasından endişe edilirken uzmanlar bu durumun fiyatlar üzerindeki baskıyı kalıcı hâle getirilebileceğini düşünüyor.





Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocakta aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 8,5 yükselmişti.







